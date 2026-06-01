ایران به قدرت تأثیرگذار در نظم نوین جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر محمدی دوشنبه شب در همایش بزرگ «پای کار ایران» که در آمفی‌تئاتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان برگزار شد، با اشاره به روند تحولات نظم جهانی در یک قرن اخیر اظهار کرد: در طول تاریخ معاصر، ایران همواره در جایگاهی منفعل در معادلات جهانی قرار داشت، اما امروز با اقتدار و صلابت جایگاه خود را در نظم نوین جهانی تثبیت کرده و به یک قدرت اثرگذار تبدیل شده است.

فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی در تولید قدرت و گفتمان نوین افزود: ایران اسلامی امروز در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش فعالی ایفا می‌کند و توانسته قدرت‌های سلطه‌گر را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

محمدی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران تصریح کرد: جایگاه راهبردی کشورمان در منطقه و جهان، اهمیت ویژه‌ای به ایران بخشیده است و دشمنی‌ها با جمهوری اسلامی بیش از آنکه ناشی از قدرت نظامی یا اقتصادی باشد، به دلیل اراده ایران برای تغییر نظم موجود و حرکت به سوی جهانی مبتنی بر ارزش‌های الهی و مهدوی است.

وی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، پیروزی ملت ایران در این مسیر را وعده‌ای الهی دانست و خاطرنشان کرد: مردم ایران همواره نقش اصلی را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند و استمرار این مسیر نیز با حضور و حمایت مردم امکان‌پذیر خواهد بود.