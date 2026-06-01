تشریح جزئیات قتل دانشجوی دندانپزشکی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عسگری در تشریح حادثه تیراندازی هولناک صبح امروز در دانشکده دندانپزشکی قزوین اظهار داشت: در ساعات اولیه صبح، یک دانشجوی پسر سال آخر دندانپزشکی با ورود به بخش درمانگاه دانشکده، با سلاح کلت جنگی به سوی یک دانشجوی دختر هم‌دوره‌ای خود را به قتل رساند.

دادستان قزوین افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این دو دانشجو که در آستانه فارغ‌التحصیلی قرار داشتند، در مرحله متارکه از یک رابطه عاطفی بوده و پیش از این نیز اختلافات خانوادگی شدیدی با یکدیگر داشتند. صبح امروز، مرد جوان با یک قبضه سلاح کلت جنگی وارد محوطه درمانگاه شده و چهار گلوله به ناحیه سینه دانشجوی دختر شلیک کرده است. شدت جراحات وارده به‌حدی بوده که متأسفانه وی در همان محل جان خود را از دست می‌دهد.

عسگری تصریح کرد: ضارب بلافاصله پس از ارتکاب قتل، همان سلاح را به سمت سر خود گرفته و با شلیک یک گلوله اقدام به خودکشی می‌کند. با حضور به‌موقع نیروهای امنیتی و انتظامی، صحنه جرم تحت کنترل درآمده و تحقیقات میدانی آغاز شده است.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین گفت: اجساد هر دو نفر برای انجام معاینات دقیق و بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شده است. بازپرس ویژه پرونده و کارآگاهان پلیس در حال بررسی ابعاد پنهان این حادثه، نحوه تهیه سلاح جنگی و همچنین انگیزه‌های اصلی متهم هستند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تأکید کرد موضوع دیگری خارج از این اختلافات شخصی و خانوادگی در وقوع این جنایت دخیل نبوده و جریان عادی کلاس‌های دانشکده با تدابیر امنیتی لازم از سر گرفته خواهد شد.