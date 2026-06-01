منابع نزدیک به انصارالله یمن: حزب الله تنها نمی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، الاخبار گزارش داد: با وجود ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف تجاوز چند ماهه خود به لبنان، تهدیدهای مداوم تل‌آویو برای گسترش دامنه جنگ و حرکت به سمت تنش‌آفرینی بیشتر در جبهه شمالی، ممکن است جبهه جنوبی را شعله‌ور کند و بار دیگر حملات هوایی و دریایی یمن را علیه این رژیم کلید بزند. جنبش «انصارالله» یمن که خود را از نظر نظامی برای نبردهای آینده با دشمن آماده کرده است، تحولات میدان جنگ میان حزب‌الله و ارتش اشغالگر را در جنوب لبنان و شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین به دقت زیر نظر دارد.

طبق ارزیابی ناظران، انصارالله منتظر درخواست رسمی حزب‌الله است چرا که این جنبش لبنانی همچنان در میدان نبرد قدرتمند ظاهر شده و خسارات جانی و مالی سنگینی به دشمن وارد کرده است.

کارشناسان تصریح کردند: رشته عملیات مقاومت لبنان روند صعودی و رو به گسترشی به خود گرفته است به طوری که رسانه‌های عبری‌زبان نیز آن را سندی بر شکست ارتش رژیم صهیونیستی برای درهم‌شکستن یا تضعیف توان حزب‌الله می‌دانند.

منابع نزدیک به جنبش انصارالله به الاخبار تاکید کردند: هماهنگی‌های سیاسی، نظامی و عملیاتی میان این جنبش، مقاومت اسلامی لبنان و تمامی گروه‌های محور مقاومت هرگز متوقف نشده است.

این منابع تاکید کردند: هرگونه تنش‌آفرینی جدید از سوی رژیم اشغالگر با پاسخ یکپارچه محور مقاومت مواجه خواهد شد و صنعاء هرگز اجازه نخواهد داد که حریم لبنان برای اقدامات رژیم صهیونیستی مباح باشد و حزب الله در میدان تنها بماند.

این منابع همچنین با اشاره به مواضع یمنی ها و اعلام همبستگی و حمایت از مقاومت و مردم لبنان خاطر نشان کردند: یک آمادگی و اشتیاق گسترده مردمی در یمن برای اعزام به میدان و جنگیدن در کنار قهرمانان مقاومت لبنان وجود دارد.

در همین رابطه، یک منبع نظامی یمنی به اعلام کرد:صنعاء چشم از دشمن اسرائیلی برنمی‌دارد و تحولات رویارویی‌های نظامی را که دامنه‌اش از جنوب لبنان تا عمق اراضی اشغالی فلسطین گسترش یافته است، به دقت دنبال می‌کند.

به گفته این منبع، صنعاء پیش از این، در کنار دیگر جنبش‌ها و گروه‌های مقاومت در منطقه، سناریوی ورود به یک نبرد نهایی و سرنوشت‌ساز با دشمن را در صورت گسترش جنگ علیه حزب‌الله، کاملاً بررسی و تدوین کرده است.

این منبع نظامی در ادامه افزود: روند عملیات‌های نظامی جاری در جنوب لبنان نشان‌دهنده ثبات قدم و پایداری مقاومت است و آنچه در جبهه شمالی برای رژیم اشغالگر اتفاق می‌افتد، یک جنگ فرسایشی بی سابقه است که تلفات و خسارات سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد آورده است.

منبع مذکور بیان کرد: حزب الله از توان بالایی در درهم شکستن دشمن دارد و روند درگیری ها نشان دهنده برتری تاکتیکی علیه دشمن با وجود نابرابری تجهیزات و نیرو است.

در همین راستا کارشناسان در صنعا اعلام کردند: حزب الله معادله بی سابقه ای در تاریخ درگیری با دشمن ترسیم کرده است.