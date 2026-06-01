به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در گزارشی با عنوان «با عقبنشینی ترامپ، حزبالله مرزها را جابهجا میکند»، نوشت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که ارتش از رود لیتانی عبور کردهاست اما واکنش حزب الله لبنان این بود که دامنه آتش خود را به سمت کرمیئل و صفد گسترش داد.
این رسانه صهیونیستی افزود: در سایه تبادل آتش، نگرانیها درباره یک توافق موقت میان واشنگتن و تهران که میتواند آتشبس را برای ۶۰ روز تمدید کرده و به حزبالله اجازه بازسازی بدهد، افزایش یافته است.
اسرائیل هیوم نوشت: اکنون ایران جسورتر و مطالبهگرتر به نظر میرسد. نقلقولهای اخیر از مقامات ارشد تهران نشاندهنده اعتمادبهنفس بالای آنهاست.
این رسانه صهیونیستی افزود: تمدید ۶۰ روزه آتشبس به معنای افزایش پهپادهای تهاجمی و موشکهای حزب الله و خبری بد برای ساکنان مناطق شمالی است. بسیاری از ساکنان منطقه، بهویژه خانوادهها، ممکن است منطقه را ترک کنند و مشخص نیست چه تعداد از آنها دوباره بازخواهند گشت. در کنار آن، خسارت به فصل گردشگری و آسیب به کشاورزی نیز اضافه میشود که میتواند ضربهای ویرانگر به منطقه وارد کند.
نظر شما