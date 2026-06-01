به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد با ایران امضا کند، ممکن است اسرائیل را در وضعیت بدتری قرار دهد.

این رسانه صهیونیستی از تحقق نیافتن اهداف جنگی واشنگتن و تل آویو خبر داد و نوشت: نظام ایران همچنان پابرجاست، حزب‌الله لبنان همچنان به اسرائیل ضربه می‌زند و توافق احتمالی میان آمریکا و ایران می‌تواند راه احیای قدرت جمهوری اسلامی را هموار کند.

هاآرتص در عین حال، روند پیشرفت مذاکرات غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن را کند ارزیابی کرد و نوشت: روند مذاکرات همچنان با کندی پیش می‌رود و هیجان منطقه‌ برای رسیدن به صلح ممکن است بار دیگر به امیدی واهی تبدیل شود.

به گزارش مهر، جمهوری اسلامی اعلام کرده که هرگونه توافق منوط به توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان و در عین حال، به رسمیت شناختن حق ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است. پذیرش این موضوعات به معنای شکست کامل طرح ترامپ برای براندازی و تضعیف جمهوری اسلامی است.