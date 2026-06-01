کشف بیش از ۴۱ کیلوگرم تریاک در دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دلفان در راستای مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ، با اقدامات پلیسی و عملیاتی هدفمند، موفق به شناسایی و دستگیری چهار خرده‌فروش مواد مخدر شدند.

در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقدار تقریبی ۴۱ کیلو ۷۲۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر، بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قاطع و قانونی صورت پذیرد.