به گزارش خبرگزاری مهر، از تاریخ ۱۳ خرداد رویداد سینمایی «نقد و تماشا» با اکران، نقد و بررسی فیلم‌های اقتباسی سینمای ایران و جهان به همت «مجله میدان آزادی» برگزار می‌شود. این دوره از رویداد به شکل هفتگی میزبان علاقه‌مندان هنر و سینما خواهد بود.

در اکران‌های هفتگی «نقد و تماشا»، هر هفته یک فیلم اقتباسی با حضور یک منتقد اکران و بررسی می‌شود. تمام اکران‌ها روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۷ در پردیس سینمایی باغ کتاب تهران برگزار خواهند شد و در خرداد ۲ فیلم‌ اقتباسی «ناخدا خورشید» ساخته ناصر تقوایی در ۱۳ خرداد و «روز واقعه» ساخته شهرام اسدی در ۲۰ خرداد، با نقد و بررسی ایوب آقاخانی و میزبانی مجید اسطیری اکران می‌شوند.

مجموعه رویداد «نقد و تماشا» برنامه اکران موضوعی بهترین فیلم‌ها و انیمیشن‌های جهان، همراه با برگزاری جلسه نقد و بررسی این آثار و گفتگوی مخاطبان فیلم است. فصل‌های پیشین این رویداد با اکران و نقد شاهکارهای سینمایی ایران و جهان و استقبال دوستداران انیمیشن و سینما برگزار شد و اینک فصل جدید این رویداد به طور هفتگی و ثابت با عنوان «سینمای اقتباسی» به همت «مجله میدان آزادی» و با همکاری باغ کتاب تهران از چهارشنبه ۱۳ خرداد آغاز می‌شود.

با هماهنگی‌های انجام‌شده اکران‌های این فصل از رویداد «نقد و تماشا» بدون هزینه است. فرایند ثبت‌نام در این رویداد آغاز شده است و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو صندلی می‌توانند به صفحه اکران فیلم‌های اقتباسی در وبسایت رویدادهای «مجله میدان آزادی» به نشانی event.azadisq.com مراجعه کنند.