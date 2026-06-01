به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی پویانمایی، انیمیشن کوتاه «در شب» ساخته پویا افضلی در ۲ بخش «پانوراما» و «زمانی با اساتید» جشنواره انیمیشن زاگرب به نمایش گذاشته میشود و همچنین آثار بخش اصلی این رویداد معرفی شد.
این فیلم که محصول استودیو «کارا» است، سال گذشته در جشنواره انسی فرانسه در بخش مسابقه شرکت داشت و برنده جایزه ویژه تلویزیون فرانسه برای فیلم کوتاه شد.
«در شب» تنها نماینده انیمیشن ایران در جشنواره زاگرب امسال است.
این جشنواره معتبر بینالمللی انیمیشن با حضور ۸ اثر برگزیده در بخش مسابقه اصلی فیلم بلند از ۸ تا ۱۳ ژوئن (۱۸ – ۲۳ خرداد) در زاگربِ کرواسی برگزار میشود.
در این دوره، آثاری از کشورهای مختلف از جمله فرانسه، ژاپن، برزیل، چین، کانادا و اسپانیا به رقابت با یکدیگر میپردازند.
آثار بخش اصلی جشنواره انیمیشن زاگرب معرفی شد
جشنواره جهانی فیلم انیمیشن انیمافست زاگرب Animafest Zagreb با حضور فهرست ۸ اثر برگزیده در بخش مسابقه اصلی فیلم بلند از ۸ تا ۱۳ ژوئن (۱۸ – ۲۳ خرداد) در زاگربِ کرواسی برگزار میشود.
دبیرخانه جشنواره جهانی فیلم انیمیشن Animafest Zagreb، فهرست آثار منتخب بخش «مسابقه اصلی فیلمهای بلند» برای سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد. این فهرست مجموعهای از آثار نوآورانه را به نمایش میگذارد که مرزهای هنر انیمیشن معاصر را جابهجا کردهاند.
در این رقابت، آثاری از کشورهای مختلف از جمله فرانسه، ژاپن، برزیل، چین، کانادا و اسپانیا به چشم میخورند که نشاندهنده گستره جهانی این صنعت در سال ۲۰۲۶ است.
فهرست ۸ اثر برگزیده در بخش مسابقه اصلی فیلم بلند ۲۰۲۶ این جشنواره عبارتند از سفر قاصدک (Dandelion's Odyssey) - کارگردان: موموکو ستو (فرانسه، بلژیک/ ۲۰۲۵)، مرگ وجود ندارد (Death Does Not Exist) - کارگردان: فلیکس دوفور-لاپریر (کانادا، فرانسه/ ۲۰۲۵)، دکورادو (Decorado)- کارگردان: آلبرتو واسکز (اسپانیا، پرتغال/ ۲۰۲۵)، دوکلا (Dukla)- کارگردان: گیزا دزورز (اسلواکی/ ۲۰۲۵)، ستون نور (Light Pillar)- کارگردان: زائو شو (چین/ ۲۰۲۶)، ماتامورتس (Matamortes)- کارگردان: تیاگو مارتینز دی ملو (برزیل/ ۲۰۲۵)، سامورایی بالرین: ستاره درخشان پاریس (Samurai Ballerina) کارگردان: گورو تانیگوچی (ژاپن/ ۲۰۲۶)، پسر لعنتی (Son of a Bitch) - کارگردانان: اریکا مارادونا و دیگران (برزیل/ ۲۰۲۶) و این آثار برای کسب جایزه معتبر Grand Prix جشنواره زاگرب که از جوایز معتبر دنیای انیمیشن محسوب میشود، به رقابت میپردازند.
همچنین رویداد توسعه پروژه و پیچینگ انیمیشن Rise & Shine این جشنواره، فهرست نهایی ۱۱ انیمیشن کوتاه منتخب برای پنجمین دوره خود در سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد.
این برنامه که با همکاری جشنوارههای انیمافست زاگرب، «انیماتکا» و «سیئیئی انیمیشن» برگزار میشود، امسال هم با استقبال روبهرو شد. بیش از ۸۰ تقاضا برای شرکت در این دوره ارسال شده بود که رکورد جدیدی برای این برنامه محسوب میشود. از میان این آثار، تنها ۱۱ پروژه برتر از کشورهای مختلف (از جمله آلمان، فرانسه، مجارستان، چک و...) انتخاب شدهاند.
ساشا باخ و ماتیا میلیچ، مدیران این رویداد، در بیانیهای اعلام کردند: «استقبال بیسابقه امسال نشاندهنده اعتبار این برنامه است. ما هیجانزده هستیم که نسل جدیدی از هنرمندان را با داستانهایی بسیار شخصی و جذاب همراهی کنیم تا پروژههایشان را به مرحله تولید برسانند.»
فهرست پروژههای منتخب سال ۲۰۲۶ این جشنواره بدین شرح است است: پیادهروی در طبیعت (جمهوری چک)، بلوتاک (بوسنی و هرزگوین)، شاخ وفور (رومانی/پرتغال)، لگد دلفین (بلغارستان)، ژله گوشت (لیتوانی)، ملاتونین (آلمان)، ذوب شدن (لهستان)، خوک گرسنه (کرواسی)، خورشید در وضعیت معکوس (مجارستان)، راستش را بخواهید، بیشترش فضای خالی است! (اسلوونی)، آتشفشان (فرانسه)
شرکتکنندگان تحت نظارت اساتیدی همچون آنا واشووا (مربی پیچینگ)، پدرو ریورو (منتور فیلمنامه) و کریس لاویس (کارگردان و انیماتور برنده جایزه اسکار) آموزش میبینند.
نظر شما