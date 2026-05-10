اجرای مدیریت آب و برق با رویکرد ملی در صیانت از منابع حیاتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رحمانی پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح میز آب و مرکز پایش آب و برق در اراک اظهار کرد: پیگیری این رویکرد از سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفته و طی سال‌های گذشته در قالب جلسات و هماهنگی‌های مستمر میان بخش‌های آب و برق به‌صورت جدی دنبال شده است.

وی افزود: از سال ۱۴۰۲ با حمایت دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، این طرح وارد مرحله اجرا شد و از سال ۱۴۰۳ به‌صورت عملیاتی در کشور به کار گرفته شد.

رحمانی تصریح کرد: این طرح در برخی استان‌ها نتایج مثبتی در هم‌زمانی مدیریت مصرف آب و انرژی به همراه داشته است.

وی با اشاره به فراگیر شدن زیرساخت‌های اجرایی طرح ادامه داد: در حال حاضر اغلب شرکت‌های آب منطقه‌ای در سراسر کشور با این سازوکار آشنا هستند و دسترسی کامل به سامانه‌های مرتبط فراهم شده است.

معاون دفتر توسعه و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران تاکید کرد: شرکت‌های توزیع برق نیز امکان دسترسی به اطلاعات مشترکین و چاه‌های تحت پوشش خود را دارند و این ظرفیت، نظارت و مدیریت دقیق‌تری را فراهم کرده است.



وی هدف اصلی این طرح را مدیریت مصرف و صیانت از منابع حیاتی کشور دانست و افزود: در شرایط محدودیت منابع آب و انرژی، هدف از مدیریت توأمان، ایجاد محدودیت برای مردم نیست، بلکه تحقق عدالت در بهره‌برداری و استفاده بهره‌برداران مجاز از سهم قانونی خود در چارچوب پروانه‌ها خواهد بود.

رحمانی با تأکید بر اهمیت حفاظت از آبخوان‌ها بیان کرد: منابع آب زیرزمینی حاصل میلیون‌ها سال فرآیند طبیعی است و برداشت‌های بی‌رویه می‌تواند تعادل این سفره‌ها را برهم بزند.

وی گفت: اجرای این طرح در راستای جلوگیری از اضافه‌برداشت و حفظ پایداری منابع برای نسل‌های آینده است.

معاون دفتر توسعه و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: یکی از اهداف مهم این طرح، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش آب و برق در پاسخگویی به مشترکین و مدیریت شفاف و یکپارچه مراجعات مردمی است.

وی با اشاره به اجرای میز مشترک آب و برق در شرکت‌های توزیع برق افزود: در این ساختار، کارشناسان دو حوزه به‌صورت هم‌زمان در محل حضور دارند و با بررسی وضعیت مشترکین، اطلاعات از طریق سامانه‌های برخط تبادل می‌شود.

رحمانی ادامه داد: این اقدام در قالب برنامه‌ای ملی آغاز شده و استان مرکزی به‌عنوان نقطه شروع نمادین، نقش مهمی در تعمیم این تجربه در سطح کشور دارد.

وی تأکید کرد: اجرای آن با هدف کنترل مصرف، جلوگیری از اضافه‌برداشت و تحقق بهره‌برداری پایدار در دستور کار قرار گرفته است.