به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر سهشنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از بخش بخار یک نیروگاه سیکل ترکیبی زرندیه با حضور وبیناری وزیر نیرو، این پروژه را گامی راهبردی در تقویت زیرساختهای انرژی کشور دانست و گفت: با بهرهبرداری از این واحد، مجموع تولید انرژی در این مجموعه به بیش از یک هزار و ۱۰۰ مگاوات میرسد که سهم بسزایی در پشتیبانی از شبکه سراسری، بهویژه در مناطق مرکزی و پایتخت ایفا میکند.
زندیه وکیلی با اشاره به جایگاه ویژه شمال استان مرکزی در حوزه انرژی گفت: شهرستانهای ساوه و زرندیه در سالهای اخیر به یکی از کانونهای اصلی سرمایهگذاری نیروگاهی کشور تبدیل شدهاند که علاوه بر نیروگاههای حرارتی، سرمایهگذاری گستردهای در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز در این مناطق صورت گرفته است.
وی با اشاره به افتتاح بخش بخار نیروگاه زرندیه با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات و سرمایه گذاری ۲۳ هزار میلیارد تومان افزود: نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر احداثشده در این منطقه، تاکنون حدود ۸۰۰ مگاوات برق را وارد مدار کردهاند و این امر نشاندهنده عزم جدی برای حرکت به سمت انرژیهای پاک و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است.
استاندار مرکزی همچنین استفاده حداکثری از توان متخصصان داخلی را نقطه قوت این پروژه دانست و افزود: تمامی مراحل این طرح، از طراحی و مشاوره تا ساخت، نصب و راهاندازی تجهیزات، به دست نیروهای متخصص ایرانی انجام شده است، این موضوع ثابت میکند صنعت برق کشور به سطحی از توانمندی رسیده که میتواند پروژههایی با استانداردهای جهانی را با تکیه بر دانش بومی به سرانجام برساند.
وی با اشاره به مزایای فناوری سیکل ترکیبی، تصریح کرد: این نیروگاه از نظر راندمان و بازدهی در زمره نیروگاههای پیشرفته کشور قرار دارد، فناوری سیکل ترکیبی امکان تولید برق بیشتر با مصرف سوخت کمتر را فراهم کرده است.
استاندار مرکزی ادامه داد: همچنین آثار زیستمحیطی آن در مقایسه با نیروگاههای سنتی به مراتب محدودتر و کنترلشدهتر است، در شرایطی که حفاظت از محیط زیست به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل شده، این پروژه الگویی موفق برای برقراری توازن میان توسعه صنعتی و الزامات زیستمحیطی است.
زندیه وکیلی با اشاره به چالشهای نیروگاههای قدیمی کشور تصریح کرد: توسعه فناوری سیکل ترکیبی برای آینده صنعت برق کشور یک ضرورت اجتنابناپذیر است انتظار میرود با رفع موانع موجود، امکان استفاده از این فناوری در سایر نیروگاهها از جمله نیروگاه حرارتی شازند نیز فراهم شود تا علاوه برافزایش راندمان تولید، دغدغههای زیستمحیطی این واحدها نیز برطرف شود.
وی افزود: کشور برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد اقتصادی، صنعتی و خانگی، نیازمند توسعه مستمر زیرساختهاست و امیدواریم با تداوم اجرای این پروژهها، روند کاهش ناترازی برق شتاب گرفته و زمینه تأمین مطمئن انرژی فراهم شود.
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