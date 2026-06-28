جهاد هوشمند در سرزمین آفتاب؛ گذار از مصرف سنتی به مدیریت انرژی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سیمین سیف: استان مرکزی به عنوان موتور محرک صنعتی ایران، با نگاهی آیندهنگر به سوی بازآفرینی الگوهای مصرف حرکت میکند. در این مسیر، هدف اصلی، گذار از مدیریت ساده به سمت «حکمرانی هوشمندانه انرژی» است تا از ظرفیتهای موجود، بیشترین بهرهوری ممکن حاصل شود.
این رویکرد که با اهداف توسعه ملی همسو شده، فرصتی طلایی برای ایجاد رشد اقتصادی از طریق بهینهسازی منابع و کاهش اتلافها فراهم آورده است.
تمرکز بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کنار اصلاح زنجیره مصرف، نقشی کلیدی در تضمین پایداری تولیدات صنعتی و آرامش اقتصادی ایفا خواهد کرد و پویشهای جاری و طرحهای مدیریتی در استان، گویای یک تغییر بزرگ در ذهنیت جامعه است؛ جایی که مدیریت هوشمندانه منابع، به عنوان یک ارزش اجتماعی و راهبردی، جایگزین الگوهای قدیمی شده است.
اجرای سبد انرژیهای پاک، مسیر پایدار تأمین انرژی کشور را تضمین میکند
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای سبد انرژیهای پاک، مسیر پایدار تأمین انرژی کشور را تضمین کرده و وابستگی به نیروگاههای حرارتی را کاهش میدهد.
نادرقلی ابراهیمی با تأکید بر اهمیت اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: این رویکرد بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی با نگاه به تولید صادراتمحور، ارزآور، خودکفا و کاهش وابستگی استوار است.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و بهرهگیری هدفمند از فرصتهای بیرونی، مسیر تقویت تولید ملی و تحقق خودکفایی را هموار میکند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تصریح کرد: در شرایط فشارهای اقتصادی، مدیریت بهرهورانه منابع در حوزههای آب، انرژی و غذا ضروری است.
وی با اشاره به اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: بر اساس این قانون، ۳ درصد از رشد هشت درصدی سالانه اقتصاد باید از محل بهرهوری تأمین شود و تحقق این هدف نیازمند اصلاح جدی در مدیریت منابع و مصارف است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدررفت منابع غذایی در کشور گفت: سالانه بیش از ۲۵ درصد از تولیدات غذایی کشور معادل ۲۰ میلیون تن دچار اتلاف میشود که نشاندهنده ضعف در زنجیره تولید، توزیع و مصرف است.
وی تأکید کرد: لازم است بهصورت همزمان به بهبود زنجیره ارزش، کاهش ضایعات و اصلاح الگوی مصرف در سطح خانوارها و صنایع توجه شود.
ابراهیمی افزود: در قوانین موجود از جمله برنامه هفتم و بودجههای سنواتی، ابزارهای بازدارنده برای مدیریت مصرف پیشبینی شده و مصرف مازاد بر الگوی تعیینشده میتواند با افزایش هزینهها یا محدودیت در یارانههای آب، برق و انرژی همراه شود.
وی تصریح کرد: برای مشترکان پرمصرف در برخی موارد محدودیتهایی مانند قطع خدمات یا اعمال جرایم پیشبینی شده است، اما مهمتر از آن، نظاممند شدن مدیریت مصرف در همه ابعاد است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: سرانه مصرف آب باید در حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر برای هر نفر باشد و تحقق این هدف نیازمند فراهمسازی ابزارهای لازم از جمله تجهیزات کاهنده مصرف و اصلاح الگوی مصرف در منازل است.
وی ادامه داد: با وجود فرهنگ مناسب صرفهجویی در میان مردم، در برخی موارد اعمال الزامات قانونی و برخورد با مصرفکنندگان پرمصرف ضروری است و دستگاههای اجرایی باید در این زمینه بهصورت جدی اقدام کنند.
ابراهیمی با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: انرژیهای نو باید در قالب یک سبد متنوع شامل انرژی خورشیدی، بادی، بیوگاز، انرژی زمینگرمایی، بازیافت زباله و سایر ظرفیتهای موجود توسعه یابد و نباید به یک منبع محدود شود.
وی تأکید کرد: اجرای سبد انرژیهای پاک میتواند بخش قابل توجهی از وابستگی کشور به نیروگاههای حرارتی را کاهش داده و مسیر پایداری در تأمین انرژی ایجاد کند.
صرفهجویی در مصرف انرژی، جهادی اجتماعی برای صیانت از حقوق عمومی است
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صرفهجویی در مصرف انرژی تنها یک ضرورت اقتصادی نیست، بلکه جهادی اجتماعی برای صیانت از حقوق عمومی، حفظ پایداری شبکه برق و پاسداری از سهم نسلهای آینده از منابع ملی به شمار میرود.
محمد نیکویی از اجرای ششمین مانور جهادی جمعآوری برقهای غیرمجاز، کشف و تعویض کنتورهای معیوب و تداوم طرحهای پایش و مدیریت مصرف در استان خبر داد و گفت: این اقدامات در چارچوب طرح ملی مهتاب و پویشهای مدیریت مصرف، با هدف کاهش تلفات شبکه، مقابله با مصرف غیرمجاز و ارتقای پایداری برق انجام میشود.
وی افزود: در قالب ششمین مانور جهادی، ۲۰۰ مورد تست و بازرسی از شبکه و تجهیزات اندازهگیری انجام شد که طی آن ۲۵ کنتور خطادار شناسایی، ۸۳ کنتور معیوب تعویض، ۲۲ انشعاب غیرمجاز جمعآوری و ۶۳ متر کابل غیرمجاز کشف و جمعآوری شد.
نیکویی تصریح کرد: اجرای این اقدامات منجر به کاهش ۶۵ کیلووات از توان مصرفی شبکه شده که نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی و افزایش پایداری شبکه برق استان مرکزی داشته است.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به اجرای پویش «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» در اراک گفت: در این طرح، اکیپهای پایش مصرف برق با حضور در واحدهای تجاری، بر رعایت الگوی مصرف، کاهش روشناییهای غیرضروری، خاموشی تجهیزات در ساعات اوج بار و تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه تأکید دارند.
وی تاکید کرد: مدیریت مصرف انرژی مصداق حقالناس است و صرفهجویی در برق، وظیفهای ملی و اجتماعی برای حفظ حقوق مردم و نسلهای آینده محسوب میشود.
نیکویی افزود: پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» با هدف مشارکت عمومی در مدیریت مصرف و عبور از پیک بار تابستان اجرا میشود و همراهی مردم و دستگاهها در تأمین برق پایدار و جلوگیری از محدودیتها نقش تعیینکننده دارد.
وی بیان کرد: طرحهای مهتاب، «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» و پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» بهصورت مستمر در استان ادامه دارد و شهروندان میتوانند موارد استفاده غیرمجاز از برق را از طریق سامانههای ارتباطی صنعت برق گزارش کنند.
مدیریت مصرف آب ضرورتی دینی، اجتماعی و راهبردی برای عبور از بحران است
کارشناس مسائل فرهنگی و مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف آب یک ضرورت دینی، اجتماعی و راهبردی برای عبور از بحرانهای پیشرو است اظهار کرد: در شرایط کاهش منابع آبی، اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف یک وظیفه عمومی و همگانی محسوب میشود.
حجتالاسلام کامران غیاثوند افزود: با توجه به ضرورت مدیریت مصرف آب و انرژی، بحران کمآبی در صورت تداوم الگوی نادرست مصرف، تشدید خواهد شد.
وی تصریح کرد: منابع آبی کشور محدود است و در صورت مصرف بیرویه، همه اقشار جامعه با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
این کارشناس مسائل فرهنگی و مذهبی با اشاره به آموزههای دینی گفت: انسان در اسلام تنها مسئول خود نیست و نسبت به دیگران نیز وظیفه دارد، بنابراین مصرف بیرویه آب و انرژی، نادیده گرفتن حقوق دیگران و نسلهای آینده محسوب میشود.
وی تاکید کرد: استفاده نامتوازن از منابع حیاتی میتواند به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی منجر شود و تداوم روند کنونی مصرف، کشور را با چالش جدی کمآبی و آثار محسوس آن در زندگی مردم مواجه خواهد کرد.
حجتالاسلام غیاثوند با تأکید بر نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف افزود: مادران بهعنوان محور تربیت، نقش مهمی در فرهنگسازی مصرف صحیح دارند و میتوانند فرزندان را نسبت به اهمیت صرفهجویی و حفظ منابع آگاه کنند.
وی بیان کرد: همانگونه که مردم در شرایط حساس تاریخی با روحیه ایثار نقشآفرینی کردهاند، امروز نیز باید با همان رویکرد در مدیریت مصرف آب و انرژی مشارکت کنند تا از بروز بحرانهای جدی جلوگیری شود.
حجتالاسلام غیاثوند تصریح کرد: لازم است فرهنگ صرفهجویی به صورت جدی در دستگاههای اجرایی و محیطهای اجتماعی نهادینه شود، چرا که ادامه مصرف غیرمنطقی میتواند آینده منابع حیاتی کشور را با تهدید جدی روبهرو کند.
به گزارش مهر؛ جهاد صرفهجویی در استان مرکزی، فراتر از مجموعهای از اقدامات اجرایی، بیانگر شکلگیری یک تغییر پارادایمی در نظام مدیریت مصرف و حکمرانی منابع است؛ تغییری که با اتکا به عقلانیت بهرهور، مشارکت اجتماعی و سیاستگذاری منسجم، زمینهساز گذار پایدار از ناترازی انرژی و صیانت بلندمدت از منابع حیاتی کشور خواهد بود.
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