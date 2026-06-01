ثبت بیشترین تخلف سرعت غیرمجاز در محور شوش - اندیمشک طی اردیبهشت‌

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کجباف ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت تردد در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تحلیل دادههای پلاکخوان نشان میدهد که در این بازه زمانی، در مجموع بیش از یک میلیون و ۵۶۰ هزار پلاک خودرو در محورهای برونشهری استان رویت شده است که از این میان، حدود یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۴۲۲ پلاک متعلق به وسایل نقلیه شخصی بوده است.
وی در خصوص میانگین تردد روزانه افزود: در اردیبهشتماه امسال، متوسط روزانه ورود به استان و خروج از استان بهطور میانگین ۳۲ هزار تردد ثبت شده است که توازن میان ورود و خروج، نشاندهنده پایداری سفرهای بین استانی است.
رئیس مرکز مدیریت راههای خوزستان با بررسی مقاصد وسایل نقلیه با پلاک استان خوزستان در سطح کشور گفت: طبق آمارهای ثبت شده، یک میلیون و ۸۶۷ هزار و ۳۴۵ وسیله نقلیه از خوزستان در سایر استانها مشاهده شدهاند که استانهای لرستان با ۸ درصد، اصفهان با ۷ درصد و قم با ۶ درصد بیشترین سهم مقاصد سفر را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین در بخش مبدا پلاکهای وارد شده به استان، پس از پلاکهای بومی خوزستان، بیشترین سهم متعلق به خودروهای با پلاک تهران با ۱۲ درصد و اصفهان با ۶ درصد بوده است.
کجباف در ادامه به شناسایی محورهای دارای بیشترین تخلف سرعت غیرمجاز پرداخت و تصریح کرد: بر اساس دادههای ایستگاههای ثبت تخلف، محور شوش - اندیمشک با ثبت ۹.۵۵ درصد تخلف نسبت به کل تردد، در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، محورهای بندر امام خمینی(ره) – اهواز با ۴.۶۹ درصد و رامهرمز - اهواز با ۴.۵۴ درصد تخلف سرعت، در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
وی بیان کرد: مرکز مدیریت راههای استان با بهرهگیری از دوربینهای نظارتی و سامانههای پلاکخوان به صورت ۲۴ ساعته وضعیت ایمنی جادهها را رصد کرده و از رانندگان عزیز تقاضا دارد با رعایت سرعت مطمئنه، به ویژه در محورهای پرخطر، ضامن سلامت خود و سایر سرنشینان باشند.
