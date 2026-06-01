اتحاد و حضور میدانی مردم در صحنه رمز موفقیت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین ایزدی اظهار کرد: رمز موفقیت ملت ایران در برابر دشمن که منجر به استیصال و شکست ۲ قدرت نظامی جهان شد، اتحاد، همدلی و حضور میدانی مردم در صحنه جهاد بود.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی افزود: باید تلاش کنیم وحدت و انسجام جامعه بیش از پیش تقویت شود و از هرگونه رفتار و سخنی که موجب دلسردی و ایجاد بدبینی در جامعه شود، پرهیز کنیم.

وی با بیان اینکه هم در کلام رهبر شهید و هم رهبر عالیقدر انقلاب بر وحدت و انسجام ملی تأکید شده است، افزود: باید قدر این انسجام ملی را بدانیم و در تقویت این وحدت تلاش کنیم.

ایزدی بر ضرورت اعتماد به مسئولان نظامی و سیاسی کشور تأکید و اظهار کرد: همچنان باید عرصه خیابان و حضور مردم و نیز میدان دیپلماسی و نظامی در کنار یکدیگر متحد و منسجم باشند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی بیان کرد: حضرت علی(ع) فرمودند هدف شیطان گسستن پیوندهای شما از یکدیگر است هرگاه وحدت به تفرقه تبدیل شود، سرانجام آن فتنه خواهد بود. ترفند امروز شیاطین نیز در راستای ترفند ابلیس بزرگ است و پس از شکست در میدان نظامی به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی است.