عزت و اقتدار ایران اسلامی ثمره تمسک به ولایت و حفظ وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد مروی شامگاه شنبه در جمع تجمعکنندگان خیابانی مردم کاشمر اظهار کرد: ما امروز آثار بعثت و برکت ولایت را مشاهده میکنیم؛ بعثتی که به برکت پیوند عمیق و باطنی ملت ایران با امامت و ولایت، بهویژه ولایت فقیه، شکل گرفته است.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه ولایت فقیه استمرار ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) است، افزود: امروز در پناه ولایت فقیه که امتداد ولایت ائمه اطهار(ع) و پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد(ص) است، به عزت و اقتداری رسیدهایم که امام رضا(ع) نیز در پرتو توجه به امامت و ولایت وعده آن را داده بودند.
وی با اشاره به جایگاه رهبری در کشور تصریح کرد: اگرچه رهبر عزیز و امام شهید خود را از دست دادهایم، اما پرچم بر زمین نمانده است و ولیفقیه جوان، باهوش، بااستعداد و پرورشیافته در مکتب رهبر شهید، این پرچم را در دست گرفته است.
مروی تأکید کرد: همانگونه که از امام راحل و رهبر شهیدمان با همه توان حمایت کردیم، امروز نیز باید با همه وجود از رهبر معظم انقلاب حمایت و تبعیت کنیم تا عزت و اقتدار کشور حفظ شود.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین با اشاره به برکات خون امام شهید، گفت: یکی از مهمترین برکات این خون پاک، انسجام و وحدتی بود که میان مردم شکل گرفت اگر سخنان و پیامهای مکتوب رهبر شهید را مرور کنیم، میبینیم که در آنها همواره بر وحدت، انسجام و اتحاد تأکید شده است.
وی به تحلیل ابعاد جنگ اخیر و دستاوردهای جبهه مقاومت، تأکید کرد: در ارزیابی وقایع اخیر نباید تنها به میزان خسارتها توجه کرد؛ چرا که معیار اصلی برای تشخیص پیروزی یا شکست در یک نبرد، میزان دستیابی به اهداف است، نه حجم خرابیها و خسارتهای وارده.
مروی با بیان اینکه تحلیلگران نظامی نیز بر این اصل توافق دارند، تصریح کرد: کسی که به اهداف راهبردی خود دست نیافته، شکستخورده است؛ حتی اگر خسارتهای سنگینی به طرف مقابل تحمیل کرده باشد،بر همین اساس، دشمن خبیث و بیرحم با وجود تحمیل خسارتهای جبرانناپذیر همچون شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب، فرماندهان ارشد نظامی، شخصیتهای برجسته سیاسی و همچنین کودکان در دستیابی به اهداف اصلی خود ناکام مانده است.
تولیت آستان قدس رضوی در تبیین اهداف دشمن گفت: هدف دشمن از این جنایات، فراتر از کشتار و شهادت شخصیتها بود؛ آنها به دنبال ایجاد رعب و وحشت در دل مردم و از همپاشیدگی نظام از درون بودند، اما برخلاف محاسبات دشمن، شهادت رهبر شهید نه تنها موجب یأس و سستی نشد، بلکه ملت ایران را منسجمتر، قویتر و امیدوارتر کرد.
وی با تأکید بر تداوم حضور مردم در صحنه، خاطرنشان کرد: حضور پرشور و مستمر مردم بصیر و وفادار ایران در شهرها و روستاها در طول شبهای گذشته، بهترین گواه بر شکست محاسبات دشمن است؛ چرا که این ملت با ایستادگی خود نشان داد که نه تنها از جنایات دشمن مرعوب نشده، بلکه وفاداریاش به نظام اسلامی و ولایت عمیقتر از پیش شده است.
مروی با اشاره به جنایات صورتگرفته علیه مردم بیدفاع افزود: اینکه مدرسهای را هدف قرار دهند و ۱۶۸ کودک بیگناه را به خاک و خون بکشند، برای این بود که به مردم ایران این پیام را بدهند که با انسانهایی وحشی و خونخوار روبهرو هستند؛ جنایتکارانی که به صغیر و کبیر رحم نمیکنند و حتی از بمباران مدرسه نیز ابایی ندارند،هدف اصلی آنان، ایجاد ترس در دل مردم بود.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: اما دشمن از این اقدامات نتیجه معکوس گرفت؛ چراکه مردم ایران قویتر، استوارتر و با روحیهای بسیار بالا در صحنه ظاهر شدند و دشمن به هیچیک از اهداف خود دست نیافت.
وی با اشاره به محاسبات غلط دشمن درباره ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آنان تصور میکردند با شهادت فرماندهان نظامی، نظام و نیروهای مسلح از هم خواهد پاشید، البته این تحلیل بر مبنای محاسبات مادی شاید در برخی کشورها قابل تصور باشد؛ چراکه اگر در کشوری درگیر جنگ، در یک عملیات غافلگیرانه فرمانده کل قوا و فرماندهان اصلی از میان برداشته شوند، طبیعتاً نیروهای نظامی آن کشور تا بخواهند خود را بازسازی کنند و جایگزینهایی برای فرماندهان از دسترفته بیابند، زمان زیادی نیاز خواهند داشت و دشمن در همین فاصله میتواند کار را تمام کند.
نظر شما