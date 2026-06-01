به گزارش خبرنگار مهر،سردار علی اکبر جاویدان ظهر دوشنبه در حاشیه سفر به آستارا در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت امنیتی مرزهای کشور اظهار داشت: به فضل الهی مرزهای جمهوری اسلامی ایران امن هستند و تعامل سازنده میان مرزبانان ایران و جمهوری آذربایجان موجب شده مرزهای مشترک دو کشور از امن‌ترین مرزهای کشور باشند.

وی افزود: مرزبانان غیور با حمایت مرزنشینان و همکاری نیروهای مسلح، امنیت پایدار را در سراسر مرزها برقرار کرده‌اند.

فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه امروز در همه پایانه‌های مرزی مبادلات تجاری با نهایت امنیت و آرامش در حال انجام است و هیچ‌گونه مانعی در این حوزه وجود ندارد تاکید کرد: مرزبانان با آمادگی کامل در برابر هرگونه تهدید ایستاده‌اند و برخورد قاطع و پشیمان‌کننده خواهند داشت.

وی با اشاره به درگیری اخیر در منطقه چالدران گفت: گروهک پ.ک.ک هنگام ورود به خاک جمهوری اسلامی با واکنش قاطع مرزبانان روبه‌رو شد و دو نفر از آنان به هلاکت رسیدند، چند نفر مجروح شدند و مقادیری سلاح و تجهیزات از آنان به جا ماند.

سردار جاویدان خاطرنشان کرد: در سال جاری گروه‌های تکفیری و تجزیه‌طلب ۸۲ بار به مرزهای کشور تعرض کردند که در همه موارد با اقدام قاطع مرزبانان ناکام ماندند.

وی تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که فرزندان ملت در طول ۸۷۵۵ کیلومتر مرز خشکی، رودخانه‌ای و دریایی با آمادگی کامل در سنگر عزت مستقر هستند و اجازه هیچ‌گونه تعرضی به مرزهای شرافت و ناموس کشور را نخواهند داد.

گفتنی است؛ در جریان سفر یک‌روزه سردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور و سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا به شهرستان آستارا، آنان ضمن حضور در جلسه با فرماندهان انتظامی شهرستان های استان که با حضور فرماندهی انتظامی و فزماندهی مرزبانی استان گیلان همراه بود، از پل مرزی آستارا، یگان‌های مرزبانی و نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان بازدید کردند.

در ادامه این برنامه، مقامات ایرانی در نشست مشترک با الچین قلی اف فرمانده مرزبانی جمهوری آذربایجان و هیئت همراه بر ضرورت تقویت همکاری‌های مرزی، تبادل اطلاعات، تسهیل تردد قانونی و مقابله با تهدیدات مشترک تأکید کردند.