۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

سردار جاویدان: امنیت مرزها نتیجه هم‌افزایی مرزبانان و مرزنشینان است

آستارا- فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه امنیت مرزهای جمهوری اسلامی ایران نتیجه هم افزایی مرزبانان و مرزنشینان است، گفت: قطعا هیچ تهدیدی بدون پاسخ قاطع نخواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر،سردار علی اکبر جاویدان ظهر دوشنبه در حاشیه سفر به آستارا در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت امنیتی مرزهای کشور اظهار داشت: به فضل الهی مرزهای جمهوری اسلامی ایران امن هستند و تعامل سازنده میان مرزبانان ایران و جمهوری آذربایجان موجب شده مرزهای مشترک دو کشور از امن‌ترین مرزهای کشور باشند.

وی افزود: مرزبانان غیور با حمایت مرزنشینان و همکاری نیروهای مسلح، امنیت پایدار را در سراسر مرزها برقرار کرده‌اند.

فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه امروز در همه پایانه‌های مرزی مبادلات تجاری با نهایت امنیت و آرامش در حال انجام است و هیچ‌گونه مانعی در این حوزه وجود ندارد تاکید کرد: مرزبانان با آمادگی کامل در برابر هرگونه تهدید ایستاده‌اند و برخورد قاطع و پشیمان‌کننده خواهند داشت.

وی با اشاره به درگیری اخیر در منطقه چالدران گفت: گروهک پ.ک.ک هنگام ورود به خاک جمهوری اسلامی با واکنش قاطع مرزبانان روبه‌رو شد و دو نفر از آنان به هلاکت رسیدند، چند نفر مجروح شدند و مقادیری سلاح و تجهیزات از آنان به جا ماند.

سردار جاویدان خاطرنشان کرد: در سال جاری گروه‌های تکفیری و تجزیه‌طلب ۸۲ بار به مرزهای کشور تعرض کردند که در همه موارد با اقدام قاطع مرزبانان ناکام ماندند.

وی تاکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که فرزندان ملت در طول ۸۷۵۵ کیلومتر مرز خشکی، رودخانه‌ای و دریایی با آمادگی کامل در سنگر عزت مستقر هستند و اجازه هیچ‌گونه تعرضی به مرزهای شرافت و ناموس کشور را نخواهند داد.

گفتنی است؛  در جریان سفر یک‌روزه سردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی انتظامی کل کشور و سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی فراجا به شهرستان آستارا، آنان ضمن حضور در جلسه با فرماندهان انتظامی شهرستان های استان که با حضور فرماندهی انتظامی و فزماندهی مرزبانی استان گیلان همراه بود، از پل مرزی آستارا، یگان‌های مرزبانی و نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان بازدید کردند.

در ادامه این برنامه، مقامات ایرانی در نشست مشترک با الچین قلی اف فرمانده مرزبانی جمهوری آذربایجان و هیئت همراه بر ضرورت تقویت همکاری‌های مرزی، تبادل اطلاعات، تسهیل تردد قانونی و مقابله با تهدیدات مشترک تأکید کردند.

