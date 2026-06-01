ارجاع ۳۷۰۰ بیمار در طرح پزشک خانواده البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی امروز دوشنبه، با تشریح ابعاد اجرایی طرح «پزشک خانواده و نظام ارجاع» در شهرستان ساوجبلاغ به عنوان پایلوت کشوری، بر اهمیت این طرح در ساختار نوین نظام سلامت تاکید کرد و گفت: این برنامه که عملیات اجرایی آن از مهرماه سال گذشته کلید خورده است، بر چهار رکن اساسی «ارتقای دسترسی عادلانه به خدمات»، «تقویت مراقبت‌های اولیه و غربالگری»، «سامان‌دهی مراجعات تخصصی» و در نهایت «کاهش شاخص پرداخت از جیب خانوارها» استوار است.

وی با تبیین نقش محوری پزشک خانواده به عنوان نقطه آغازین زنجیره خدمت افزود: در این الگو، وضعیت سلامت شهروندان به‌صورت مستمر پایش شده و از مداخلات پزشکی غیرضروری و مراجعات پراکنده به سطوح تخصصی پیشگیری می‌گردد. در صورت نیاز به خدمات پیچیده‌تر، فرآیند ارجاع به متخصصین به‌صورت هوشمند و برنامه‌ریزی‌ شده صورت می‌گیرد تا ضمن ارتقای کیفیت بالینی، از اتلاف منابع و زمان بیماران جلوگیری شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در ادامه به ارائه آمار تحلیلی عملکرد این طرح پرداخت و گفت: در بازه زمانی ۸ ماهه (مهر ۱۴۰۴ لغایت اردیبهشت ۱۴۰۵)، با مشارکت ۱۳ مرکز خدمات جامع سلامت در شهرستان ساوجبلاغ، ۶۴,۵۷۲ مورد ویزیت توسط پزشکان خانواده انجام شده و ۳,۷۶۶ بیمار نیز در قالب نظام یکپارچه ارجاع به سطوح بالاتر درمانی معرفی شده‌اند. همچنین در این مدت، ۱,۲۳۶ نوبت تخصصی اخذ و ۳۹۶ مورد ویزیت سطح دو توسط پزشکان متخصص ارائه شده است.

صیادی خاطرنشان کرد: ورود به چرخه سلامت از طریق پزشک خانواده، فرآیند تشخیص و درمان را از حالتی تصادفی به ساختاری سیستماتیک و اقتصادی تبدیل می‌کند. این رویکرد علاوه بر ارتقای استانداردهای درمانی، نقش به‌سزایی در مدیریت بهینه زمان و حذف ترددهای غیرضروری میان مراکز درمانی ایفا می‌نماید.

وی در پایان در خصوص پروتکل بهره‌مندی از این طرح تصریح کرد: شهروندان گرامی می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود، تحت پوشش مراقبت‌های اولیه قرار گیرند. شایان ذکر است در صورت نیاز به خدمات تخصصی، تمامی مراحل نوبت‌گیری و هماهنگی با سطوح ثانویه توسط تیم سلامت مرکز بهداشت انجام می‌پذیرد تا مراجعین بدون سردرگمی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خدمت مورد نیاز را دریافت کنند.