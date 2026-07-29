به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صالحی بهبهانی صبح امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به آمارهای بخش سلامت اظهار کرد: تعداد مراجعات برای دریافت خدمات ویزیت پزشکی در خرمشهر از هفت هزار و ۶۰۰ نفر در مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۱۶ هزار نفر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه خرمشهر به عنوان شهر منتخب برای اجرای برنامه پزشکی خانواده برگزیده شده است افزود: این برنامه در ابتدا با فعالیت چهار تیم دولتی شامل پزشک، ماما و مراقب سلامت آغاز شد و با توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌ها، تعداد تیم‌های دولتی فعال به ۱۰ تیم افزایش پیدا کرد.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی آبادان در خصوص توسعه این طرح تصریح کرد: مذاکرات برای انعقاد قرارداد با پنج تیم از بخش خصوصی و سه تیم از سازمان تأمین اجتماعی در حال انجام است که با اضافه شدن این ظرفیت‌ها، خدمات پزشک خانواده در خرمشهر گسترده‌تر از قبل خواهد شد.

وی در ادامه عنوان کرد: تاکنون برای یک هزار و ۳۵۷ نفر از مراجعه‌کنندگان فرآیند ارجاع و دریافت نوبت الکترونیکی انجام شده است تا بیماران بتوانند خدمات مورد نیاز خود را در سطوح تخصصی دریافت کنند.

صالحی بهبهانی با تاکید بر اهمیت عدالت در سلامت خاطرنشان کرد: فراهم شدن مسیر دسترسی آسان و عادلانه به خدمات تخصصی از دستاوردهای مهم این طرح است، به‌گونه‌ای که افراد پس از ارزیابی اولیه توسط پزشک خانواده و در صورت نیاز به سطوح تخصصی ارجاع داده شده و روند درمان آنان به طور دقیق پیگیری می‌شود.