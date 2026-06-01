سقوط خطرناک یک مرد جوان در مشهد از پشت بام

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم رضا خاکپور اظهار کرد: فرد مصدوم از پشت بام منزل خود واقع در طبرسی شمالی سقوط کرده و به پشت بام ساختمان کناری در طبقه پایین‌تر افتاده بود. شدت سقوط باعث شد که وی از ناحیه سر و مچ پا دچار شکستگی شود.

مدیر منطقه ۷ عملیات آتش نشانی مشهد با اشاره به سختی عملیات تصریح کرد: دسترسی به مصدوم بسیار سخت و پیچیده و احتمال سقوط مجدد فرد به دلیل قرارگیری در موقعیت ناپایدار، بسیار بالا بود. نیروهای امدادی با نهایت دقت و ظرافت عمل کردند تا کوچکترین حرکتی باعث تشدید آسیب یا سقوط مجدد مصدوم نشود.

وی ادامه داد: با توجه به ارتفاع و شرایط خاص محل حادثه و عدم امکان دسترسی ایمن با تجهیزات معمولی، تیم عملیاتی مجبور به استفاده از جرثقیل خودروی آتش نشانی شدند تا بتوانند مصدوم را به صورت کاملاً ایمن و بدون آسیب ثانویه به پایین منتقل کنند. این عملیات با تلاش طاقت‌فرسا و حساسیت بالای آتش‌نشانان انجام شد.

خاکپور خاطرنشان کرد: پس از ساعتی تلاش بی‌وقفه و با استفاده از تجهیزات تخصصی، مصدوم سالم به پایین منتقل و بلافاصله تحویل عوامل اورژانس شد تا به مرکز درمانی منتقل شود.