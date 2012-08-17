جشن سقوط اسرائیل نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد اسماعیل نیا در جمع راهپیمایان روز قدس در کاشمر گفت : آمریکا و اسرائیل دیگر قدرتی ندارند و فقط با تبلیغات عمر کوتاه خود را اضافه می کنند.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی آمریکا و اسرائیل آنقدر زیاد شده که فقط با جنگ می خواهند خودی نشان دهند گفت : دشمنان بدانند ملت ایران در همه عرصه های مقاومت زبان زد جهانیان شده اند .

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون وقت اتحاد و همدلی مردم است گفت : سوریه و لبنان که سنگرهای ایران در کنار اسرائیل است باید حفظ شود چرا که در بین کلیه ابرقدرتهای زمان جنگ تحمیلی فقط سوریه بود که به کمک مردم ایران امد .

وی با بیان اینکه اسرائیل هرروز از قدرت حماس و مقاومت در منطقه در هراس است گفت : اسرائیل با طرح برنامه هلوکاست دروغین خود را در میان ابرقدرت ها خود را عزیز کرد تا انها را چپاول کند و مردم بی دفاع فلسطین را به خاک و خون بکشد.

وی همچنین با بیان اینکه ضعف عربهای منطقه موجب پررویی اسرائیل شده است افزود : هم اکنون امریکا و اسرائیل با عوام فریبی کارخودشان را به پیش برده اند.

اسماعیل نیا با بیان اینکه امام راحل در ابتدای انقلاب و قبل از آن با بیان اینکه اسرائیل و آمریکا رفتنی هستند افزود : هم اکنون با فریاد های مرگ برآمریکا و اسرائیل می بینیم که آنها در باتلاق مشکلات اقتصادی ، فرهنگی خود دست و پا می زنند و نابودی خودشان را به چشم می بینند.