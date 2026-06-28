سقوط از ارتفاع موجب مرگ جوان مشهدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی دهقانی اظهار کرد: روز گذشته(شنبه ۶تیرماه) گزارشی مبنی بر حادثه منجر فوت در یک ساختمان در حال ساخت در یکی از مناطق حوزه استحفاظی کلانتری نجفی به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام و بلافاصله عوامل انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی مشهد افزود: در بررسی های ماموران کلانتری نجفی در محل حادثه مشخص شد مردی حدوداً ۲۱ ساله که در یک ساختمان در حال ساخت مشغول کار بوده به علت نامعلومی از طبقه چهارم به پایین سقوط می کند.

وی تصریح کرد: در این حادثه این کارگر جوان به علت ضربه وارده به سر و صورت در محل جان باخت و جسدش با کمک نیروهای امدادی به سردخانه منتقل شد.

دهقانی با ابزار تاسف از این حادثه دلخراش و توصبه به رعایت موارد ایمنی در هنگام کار خاطر نشان کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل شد.