به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در حاشیه نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، با انتقاد شدید از وضعیت مدیریت سلامت در حوزه دخانیات، خودرو و سیاست‌های مالیاتی، گفت: امروز با یک بحران جدی در حوزه سلامت مردم مواجه هستیم و در عمل شاهدیم که منافع اقتصادی بر جان مردم ترجیح داده می‌شود.

وی افزود: در این نشست گزارش‌های بسیار نگران‌ کننده‌ای از جمله رشد ۱۳۵ درصدی مصرف دخانیات در میان دختران نوجوان مطرح شد و این یعنی صنعت دخانیات مستقیماً نسل آینده کشور را هدف گرفته و برای آن هیچ خط قرمزی قائل نیست. البته مصرف دخانیات در بانوان نیز ۱۹۰ درصد افزایش یافته است و در واقع صنعت دخانیات از هیچ اقدام و تلاشی در این رابطه فروگذار نکرده است!

اسحاقی ادامه داد: دخانیات در کشور به‌گونه‌ای عمل کرده که در بازه سه‌ساله، ۴ برابر کرونا، قربانی گرفته و اکنون به‌طور میانگین روزانه به اندازه سقوط دو هواپیما در ایران انسان‌ها را به کام مرگ می‌فرستد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سالانه حدود ۶۰ هزار ایرانی بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند، تصریح کرد: این آمار یک عدد ساده نیست؛ این یعنی یک بحران ملی در حوزه سلامت که به‌صورت جدی نادیده گرفته شده است.

وی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی در حوزه دخانیات گفت: در حالی که از مالیات و افزایش قیمت سیگار صحبت می‌شود اما در عمل این سیاست‌ها بازدارنده نیست و سود اصلی آن به جیب شبکه‌های سوداگر و ذی‌نفعان این صنعت می‌رود، نه به حوزه سلامت مردم.

اسحاقی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های مالیاتی و رسانه‌ای در حوزه دخانیات افزود: مالیات فعلی سیگار بازدارندگی لازم را ندارد و قیمت پایین و دسترسی آسان به انواع دخانیات، به نوعی مشوق مصرف آن شده است.

وی همچنین صنعت خودروسازی را در کنار دخانیات یکی از عوامل اصلی تهدید سلامت و مرگ و میر در کشور دانست و افزود: ما با دو حوزه مواجه هستیم که مستقیماً در مرگ‌ومیر مردم نقش دارند؛ یکی دخانیات و دیگری خودروهای بی کیفیت، اما برخوردها با این دو حوزه همچنان جدی و بازدارنده نیست.

اسحاقی ادامه داد: حداقل ۵۱ درصد بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته‌های مغزی و قلبی و ۳۵ تا ۴۰ درصد سرطان‌ها در کشور ناشی از مصرف دخانیات است و این آمار نشان می‌دهد ما با یک عامل اصلی مرگ‌ومیر گسترده مواجه هستیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حجم بالای مصرف دخانیات در کشور گفت: سالانه حدود ۷۷ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می‌شود و این در حالی است که صنعت دخانیات حتی در دوران تحریم نیز بدون محدودیت رشد کرده است و این موضوع نیازمند بررسی جدی است.

اسحاقی با انتقاد از عادی‌سازی مصرف دخانیات در سریال‌ها و نمایش خانگی، تصریح کرد: امروز سیگار در برخی تولیدات نمایشی به‌عنوان نماد شخصیت و جایگاه اجتماعی نمایش داده می‌شود و این به معنای عادی‌سازی رفتاری مرگبار در ذهن نوجوانان است.

وی همچنین فروش سیگار در اطراف مدارس را یک فاجعه آموزشی و اجتماعی و زنگ خطری جدی دانست و گفت: دسترسی آسان دانش‌آموزان به دخانیات نشان‌دهنده ضعف جدی نظارت در کشور است و در این رابطه از وزارت آموزش و پرورش درخواست کردیم با ورود جدی به این موضوع نظارت مناسبی را بر دانش آموزان داشته باشد و همچنین بسیار ضروری است که والدین نیز نسبت به کنترل فرزندان خود آگاه تر شوند.

اسحاقی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های مالیاتی و رسانه‌ای در حوزه دخانیات افزود: نیاز است صدا و سیما فرهنگ سازی مناسبی را در این رابطه داشته باشد و با تولید برنامه های موثر و آگاه سازی مردم نقش خود را در این موضوع به خوبی ایفا کند؛ مالیات فعلی سیگار بازدارندگی لازم را ندارد و قیمت پایین و دسترسی آسان به انواع دخانیات، به نوعی مشوق مصرف آن شده است؛ متاسفانه مصرف سیگارهای الکترونیکی نیز در حال افزایش است در حالی که مضرات آن بیشتر از سیگارهای معمولی است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر لزوم برخورد حقوقی و قضایی جدی‌تر، یادآور شد: متاسفانه مافیای سیگار بی توجه به جان و سلامت مردم در حال قدرتمندتر شدن است و حتی در نمایش خانگی نیز شاهد نفوذ گسترده این مافیا هستیم در حالی که تبلیغ مصرف دخانیات در فیلم ها به ویژه نمایش خانگی، ممنوع است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، کمیسیون بهداشت و درمان قصد دارد با آغاز جلسات علنی مجلس، موضوع را از مسیر ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد رشد مصرف سیگار و مرگ و میرهای ناشی از آن و همچنین بررسی ترک فعل‌ها و پیگیری حقوقی، به قوه قضاییه ارجاع دهد تا برخورد جدی‌تری با عوامل گسترش مصرف دخانیات صورت گیرد؛ انتظار می‌رود قوه قضاییه با اراده جدی به این موضوع ورود کند چرا که ادامه این وضعیت یعنی تداوم قربانی شدن ده‌ها هزار ایرانی در سال.