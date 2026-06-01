اعزام ۱۶۰۰ زائر فردیسی به مرقد امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر فلاحنژاد امروز دوشنبه، با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی، فرهنگی و خدماتی شهرستان، بر برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم بزرگداشت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تأکید کرد و با اشاره به ابلاغ دستورالعملهای ستاد مرکزی بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) اظهار داشت: بر اساس ابلاغ صورتگرفته، سپاه ناحیه مقاومت امام رضا (ع) شهرستان فردیس مسئولیت دبیری ستاد بزرگداشت ارتحال امام راحل (ره) را بر عهده دارد و در این راستا برگزاری جلسات هماهنگی، تقسیم وظایف و پیگیری اجرای برنامهها در سطح شهرستان و همچنین اعزام زائران به مرقد مطهر امام خمینی (ره) در دستور کار قرار گرفته است.
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام رضا (ع) فردیس با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان افزود: با توجه به تقدیم شهدای گرانقدر شهرستان در ماههای اخیر و ضرورت پاسداشت یاد و خاطره این عزیزان، پیشنهاد شده است مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با محوریت یادواره شهدای شهرستان برگزار شود تا ضمن گرامیداشت مقام شامخ امام راحل (ره)، فرهنگ ایثار و شهادت نیز بیش از پیش در جامعه تبیین و ترویج شود.
وی با بیان اینکه تقارن ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با عید سعید غدیر خم، اهمیت برنامهریزیهای فرهنگی را دوچندان کرده است، تصریح کرد: لازم است تمامی دستگاههای مسئول با هماهنگی و همافزایی، برنامههای متناسب با هر دو مناسبت را به نحو مطلوب اجرا کرده و زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر مردم از این ایام معنوی را فراهم کنند.
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام رضا (ع) در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه اعزام زائران شهرستان فردیس به مراسم ملی بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: بر اساس سهمیه تعیینشده، امسال یکهزار و ۶۰۰ نفر از شهروندان شهرستان فردیس با استفاده از ۳۵ دستگاه اتوبوس به مرقد مطهر امام راحل (ره) اعزام خواهند شد.
وی افزود: ثبتنام و سازماندهی زائران با همکاری پایگاههای مقاومت بسیج، مساجد و مجموعههای مردمی انجام میشود و تمامی زائران تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. همچنین تمهیدات لازم برای تأمین امکانات رفاهی، خدماتی و پشتیبانی مورد نیاز زائران پیشبینی شده است.
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام رضا (ع) با تأکید بر لزوم توجه به شرایط آبوهوایی و افزایش دمای هوا خاطرنشان کرد: تأمین آب معدنی، بستههای صبحانه، میانوعده و سایر اقلام مورد نیاز زائران باید پیش از زمان اعزام آماده و در اختیار عوامل اجرایی قرار گیرد تا فرآیند اعزام بدون مشکل و با نظم مطلوب انجام شود.
وی بر ضرورت پیشبینی امکانات امدادی و خدماتی در طول مسیر و محل استقرار زائران تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای امدادی هلال احمر، استقرار آمبولانس، پیشبینی خودروهای پشتیبانی و امداد فنی برای ناوگان حملونقل و فراهم کردن شرایط مناسب برای خدماترسانی به زائران از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام رضا (ع) شهرستان فردیس با اشاره به اهمیت فضاسازی محیطی و اقدامات فرهنگی و رسانهای تصریح کرد: نصب بنرهای معرفی کاروانهای اعزامی، فضاسازی سطح شهر، بهرهگیری از ظرفیت تابلوهای تبلیغاتی و اطلاعرسانی گسترده از طریق رسانهها و فضای مجازی، نقش مهمی در ترویج فرهنگ امام و انقلاب و مشارکت هرچه بیشتر مردم در برنامههای بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) خواهد داشت.
وی همچنین خواستار مشارکت دستگاههای اجرایی، شهرداریها، اتاق اصناف و سایر نهادهای مرتبط در برپایی ایستگاههای صلواتی و ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران شد و افزود: شهرستان فردیس باید با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، حضوری پررنگ و درخور شأن مردم انقلابی این منطقه در مراسم ملی بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) داشته باشد.
