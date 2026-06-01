میثم معافی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بزرگترین سرمایه شیعیان است، اظهار کرد: غدیر به عنوان عید اکبر، فرصتی بی‌نظیر برای تجلی فرهنگ مهربانی و احسان در جامعه به شمار می‌رود.

وی با استناد به فرموده امام صادق علیه السلام که روز غدیر را روز اطعام‌الطعام نامیده‌اند، گفت: در دهه امامت و ولایت و ایام منتهی به عید غدیر، آشپزخانه‌های اطعام علوی در تمامی شهرستان‌های استان فعال است.

مدیرکل کمیته امداد استان مازندران افزود: هدف از برگزاری این پویش، ترویج سنت حسنه اطعام و پذیرایی از نیازمندان و محبان امیرالمؤمنین علیه السلام در دهه ولایت و امامت و روز عید غدیر است که با مشارکت خیرین، مراکز نیکوکاری، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های جهادی محقق می‌شود.

معافی با بیان اینکه سال گذشته در این ایام با فعالیت ۱۳۶ آشپزخانه علوی، ۲۸۰ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان توزیع شد، از خیرین و مردم شریف استان دعوت کرد تا با پیوستن به این پویش در فیض این ایام مبارک سهیم شوند.

وی خاطرنشان کرد: خیران و مردم نیکوکار می‌توانند از طریق اپلیکیشن صدقه من در بازار و مایکت در این پویش خداپسندانه در اطعام نیازمندان مشارکت کنند.