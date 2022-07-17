شرکت ۱۳۰۰ گروه جهادی در پویش «تو هم مهمان مولایی»

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عید بزرگ شیعیان، عید غدیر خم و دهه ولایت، بنیاد علوی پویش بزرگ «تو هم مهمان مولایی» را برگزار میکند. این پویش با هدف پخت نذری و اطعام به نیازمندان در سراسر کشور بوده و با همکاری گروههای جهادی سراسر کشور به نیازمندان اطعام داده میشود.
مصطفی یخچالی مسئول مرکز حرکتهای جهادی بنیاد علوی با اشاره به این پویش گفت: از مدتی پیش فراخوانی همگانی برای این پویش سراسری در بین گروههای جهادی فعال و دبیران نهادی پیشرفت بنیاد علوی منتشر کردیم و از آنان خواستیم تا در این طرح بزرگ شرکت کنند. بر اساس همین فراخوان بیش از ۱۳۰۰ گروه جهادی از سراسر کشور ثبتنام کرده و داوطلب شدند.
وی اضافه کرد: بسیاری از گروهها، از دیروز پخت نذری را آغاز کرده و امروز و فردا نیز ادامه خواهد داشت. انتظار داریم که در این پویش، بیش از ۶ میلیون پرس غذا پخت و در بین نیازمندان توزیع شود.
یخچالی درباره شعار پویش امسال طرح نذری و پخت اطعام بنیاد علوی گفت: شعار پویش سال گذشته «یک وعده با علی (ع)» بود و امسال شعار «تو هم مهمان مولایی» را انتخاب کردیم تا هم بیانگر اطعام علوی در روز عید غدیر باشد و هم شعار جدیدی باشد که مخاطبان را با حس و حال این عید بزرگ پیوند بدهد.
مسئول مرکز حرکتهای جهادی بنیاد علوی بیان داشت: در این پویش، سعی کردیم هیچ محدودیتی قائل نشویم و کسی جا نماند. عمده هیئات، مواکب، مؤسسات فرهنگی و هر مجموعهای که به نام امیرالمؤمنین قصد فعالیت داشتند، از حمایت بنیاد علوی بهرهمند شدند. با توجه به اینکه عمده گروههای جهادی در مناطق محروم فعالیت دارند، بخش بزرگی از این حمایت به سمت این مناطق میرود.
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