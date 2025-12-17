اطلاعیه دامپزشکی سیستان و بلوچستان در پی هشدار زرد هواشناسی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ادارهکل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: با توجه به احتمال وقوع طوفان، سیلاب و پیامدهای ناشی از تغییرات ناگهانی شرایط جوی، دامداران، مرغداران، بهرهبرداران واحدهای آبزیپروری، متصدیان سردخانهها، کارخانههای عملآوری و فرآوری آبزیان و مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی موظفند تمهیدات لازم را در اسرع وقت اتخاذ کنند.
بر اساس این اطلاعیه، مهمترین توصیهها به شرح زیر است:
۱- ذخیره دان، علوفه و خوراک به میزان کافی در محلهای مناسب، ایمن و به دور از دسترس جریانات آبی در واحدهای دامداری، مرغداری و مراکز آبزیپروری
۲- اطمینان از آمادگی کامل بهرهبرداری ژنراتورهای برق اضطراری
۳- خودداری از نگهداری علوفه و خوراک دام در مکانهایی که احتمال نفوذ آب و رطوبت وجود دارد
۴- استفاده از پالت در انبارهای نگهداری خوراک در مرغداریها و مراکز آبزیپروری به منظور جلوگیری از تماس مستقیم با زمین
۵- ایجاد و تقویت سیلبندها بهمنظور مهار آب و جلوگیری از نفوذ آن به واحدهای تولیدی دامی، طیور و آبزیان
۶- شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها نسبت به شناسایی واحدهای دامداری غیرفعال در مناطق امن بهمنظور تخلیه اضطراری و انتقال دامهای واحدهای در معرض سیلاب، در صورت لزوم، اقدام کنند.
۷- به مرغداریهایی که سن پرورش گله آنها در آستانه پایان دوره پرورش بوده و در مناطق پرخطر از نظر سیلاب قرار دارند، توصیه میشود نسبت به خاتمه دوره و ارسال طیور به کشتارگاههای مجاز اقدام کنند.
۸- با توجه به افزایش احتمال بروز و شیوع بیماریهای دامی در پی تغییرات اقلیمی و کمبود خوراک مناسب، همکاری کامل با اکیپهای دامپزشکی اعزامی در زمینه مراقبت، واکسیناسیون، مبارزه با بیماریها و دفن بهداشتی تلفات ضروری است و از هرگونه رهاسازی لاشه در محیط اکیداً خودداری شود.
۹- در صورت اعمال مقررات بهداشتی و قرنطینهای، بهرهبرداران موظف به همکاری کامل با ادارات دامپزشکی شهرستانها هستند.
۱۰- تأمین آب سالم و بهداشتی مورد نیاز دامها مورد تأکید بوده و در صورت بروز مشکل، پیگیری لازم از طریق مقامات مسئول محلی انجام شود.
۱۱- هرگونه تلفات یا مشاهده علائم بیماری در جمعیتهای دامی شامل دام، طیور و آبزیان باید بلافاصله به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش شود.
۱۲- مدیریت سردخانهها، کارخانههای عملآوری و فرآوری آبزیان و مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی موظفند تمهیدات لازم از جمله تأمین برق اضطراری و حفظ زنجیره سرد را برای صیانت از سلامت این محصولات به کار گیرند.
ادارهکل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان در پایان این اطلاعیه با تأکید بر نقش پیشگیری در کاهش خسارات، از تمامی بهرهبرداران و فعالان حوزه دام و طیور خواست با رعایت دقیق توصیههای فنی و بهداشتی، در حفظ سلامت دام، امنیت غذایی و بهداشت عمومی همکاری لازم را به عمل آورند.
