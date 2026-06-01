افزایش ۲ برابری خرید تضمینی گندم در بخش ارم دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال خوشبختانه با حمایت‌های دولت و هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های متولی، شاهد افزایش قابل توجه تولید و تحویل گندم در بخش ارم هستیم.

وی سطح زیر کشت گندم در این بخش را هفت هزار هکتار عنوان کرد و افزود: از این میزان، ۲ هزار هکتار به کشت آبی و ۵ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص یافته که پیش‌بینی می‌شود مجموعاً ۱۰ هزار تن گندم از این اراضی برداشت شود.

حمایت دولت و برنامه‌ریزی میدانی

بخشدار ارم با اشاره به نقش دولت در موفقیت کشاورزان منطقه تصریح کرد: توزیع به‌موقع و هدفمند بذر اصلاح‌شده و انواع کودهای شیمیایی در کنار پشتیبانی فنی کارشناسان جهاد کشاورزی، زمینه‌ساز افزایش راندمان تولید در مزارع بخش بود.

جعفری همچنین از برگزاری جلسه هماهنگی ویژه‌ای در یک ماه قبل از آغاز فصل برداشت خبر داد و خاطرنشان کرد: این جلسه با حضور نمایندگان کمباین‌داران، دهیاران محترم، نمایندگان کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی برگزار شد که در این نشست تمامی جوانب کار از جمله زمان‌بندی ورود کمباین‌ها، مدیریت حمل و نقل و فرآیند تحویل گندم به سیلوها بررسی و هماهنگی‌های لازم صورت گرفت.

وی با ابراز رضایت از نتایج این برنامه‌ریزی گفت: خوشبختانه ثمره این هماهنگی منسجم آن شد که امسال کمترین مشکل را در فرآیند برداشت، حمل و تحویل گندم شاهد بودیم و رضایت کشاورزان عزیز حاصل شده است.

رشد تحویل گندم به سیلوها

بخشدار ارم در ادامه از رشد چشمگیر میزان گندم تحویلی به مراکز ذخیره‌سازی خبر داد و تأکید کرد: آمار دریافت گندم در سیلوی تنگ ارم امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است.

جعفری گفت: بخش ارم دارای دو مرکز اصلی ذخیره‌سازی گندم شامل سیلوی تعاون روستایی «تنگ ارم» و سیلوی «دهرود علیا» است که گندم‌های برداشتی کشاورزان در این دو مرکز تحویل و ذخیره‌سازی می‌شود.

وی گفت: بارندگی‌های مناسب سال زراعی جاری در کنار سیاست‌های حمایتی دولت و مدیریت میدانی بخشداری، چشم‌انداز تحقق کامل پیش‌بینی ۱۰ هزار تنی گندم و ثبت رکوردی جدید در تولید این محصول استراتژیک در بخش ارم را نوید می‌دهد.