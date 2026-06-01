اعزام ۱۱۰۰ نفر از قرچک به حرم امام خمینی در قالب با کاروان خودرویی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حیدریمنش روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که همزمان با فرا رسیدن سالگرد درگذشت امام خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی، یک هزار و ۱۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم این شهرستان با بیش از ۳۰ دستگاه اتوبوس به حرم مطهر امام خمینی اعزام خواهند شد.
به گفته حیدریمنش، در این کاروان که آن را «حرکت معنوی و سیاسی» خواند، خانوادههای شهدا، ورزشکاران، هنرمندان، اصحاب رسانه، اصناف و بازاریان حضور دارند.
فرمانده سپاه قرچک همچنین از برگزاری «کاروان خودرویی امت مبعوثشده» در حاشیه این برنامه خبر داد و تصریح کرد: این کاروان خودرویی همزمان با حرکت زائران و به منظور «فضاسازی مردمی، نمایش همبستگی عمومی و همراهی با آرمانهای امام خمینی و انقلاب اسلامی» به سمت حرم مطهر حرکت میکند.
وی شعار محوری این مراسم را «گرامیداشت یاد و خاطره امامین انقلاب و بیعت با رهبر معظم انقلاب» اعلام کرد و گفت: زائران قرچکی در جوار مرقد امام خمینی با آرمانهای نظام و انقلاب اسلامی تجدید میثاق خواهند کرد.
حیدریمنش در پایان افزود: شرکتکنندگان با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کرده و بار دیگر انزجار خود را از دشمنان اسلام و انقلاب اعلام خواهند کرد. این حضور حماسی نشان میدهد مسیر امام و شهدا همچنان پرشتاب ادامه دارد و هیچ توطئهای قادر به سست کردن پیوند امت با ولایت فقیه نخواهد بود.
نظر شما