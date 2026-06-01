به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد غفاری در ادامه دوشنبه های کار و تولید در جریان بازدید از نیروگاه حرارتی تبریز، با تأکید بر رویکرد میدانی در رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و کارگری، اظهار کرد: ما آمدهایم کار انجام دهیم و بر اساس نیازهای موجود، برای رسیدگی به مشکلات کارگران و مجموعههای تولیدی در میدان حضور یافتهایم.
وی با اشاره به برگزاری «دوشنبههای کار و تولید» در شرکت نیروگاه حرارتی تبریز افزود: این برنامه با هدف بررسی مستقیم مسائل کارگران، ارزیابی وضعیت تولید و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات و مشکلات موجود برگزار میشود و تلاش داریم میزهای خدمت را در کنار کارگران مستقر کنیم تا مراجعات و پیگیریها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
غفاری با بیان اینکه کمیتههای کار و بهداشت در این مجموعه فعال هستند، گفت: ششمین دوشنبه کار و تولید در نیروگاه حرارتی تبریز در حالی برگزار میشود که بخش قابل توجهی از مسائل و درخواستهای مطرحشده در حال پیگیری و اقدام است و بخشی از پروندهها نیز به نتیجه رسیده است.
وی ادامه داد: ما از اعضا، مسئولان و اصحاب رسانه دعوت میکنیم تا از نزدیک در جریان روند کار، مسائل کارگران و شرایط واحدهای تولیدی قرار گیرند. همچنین تأکید داریم بازرسان کار در محل حضور یافته و دغدغههای کارگران را به صورت میدانی بررسی کنند.
غفاری با اشاره به رسالت سهجانبهگرایی در حوزه کار تصریح کرد: ما در کنار کارگر و کارفرما هستیم و تلاش میکنیم با تعامل سازنده میان طرفین، مشکلات موجود کاهش یابد. طی شش ماه گذشته نیز با همین رویکرد در کنار مجموعهها بودهایم که نتیجه آن کاهش تعداد پروندهها و کوتاه شدن زمان رسیدگی بوده است.
وی افزود: مدت زمان رسیدگی به پروندهها ۶ روز کاهش یافته و این مسئله نشاندهنده عزم جدی برای تسریع در پاسخگویی و حل مسائل کارگری و تولیدی است.
غفاری همچنین از راهاندازی شورای سازش در شهرکهای صنعتی استان خبر داد و گفت: برای نخستین بار در استان، شورای سازش در شهرکهای صنعتی شکل خواهد گرفت و راهاندازی آن در نیروگاه نیز در دست پیگیری و اقدام است.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری طرحهای توسعهای نیروگاه اظهار کرد: افتتاح و توسعه نیروگاه باید به صورت جدی دنبال شود تا موضوعات تنها در حد کلنگزنی باقی نماند و شاهد اجرای واقعی طرحها و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود باشیم.
در ادامه این بازدید، موضوع بازتوانی نیروگاه و دشواریهای پیشروی آن نیز مطرح شد و مسئولان حاضر بر ضرورت جذب سرمایه و پیگیری از طریق معاونتهای مربوطه برای رفع موانع موجود تأکید کردند.
همچنین در این نشست، به برخی مشکلات از جمله مسائل مربوط به تأمین اجتماعی، بدهی گاز و برق و ضرورت هماهنگی با مجموعههای سرمایهگذاری اشاره شد.
غفاری در این خصوص گفت: موضوعات و مشکلات مطرحشده از طریق استاندار و گروههای سرمایهگذاری پیگیری خواهد شد تا مسیر توسعه و پشتیبانی از این مجموعه هموارتر شود.
وی در پایان با تأکید بر استمرار حضور میدانی مسئولان در واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: هدف ما شنیدن مستقیم مسائل، تسریع در رسیدگی و حمایت واقعی از کارگران و تولیدکنندگان است.
