الگوی جدید حل اختلافات کارگری و کارفرمایی از آذربایجان شرقی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین شورای سازش ویژه شهرکهای صنعتی کشور در آذربایجان شرقی صبح یکشنبه با امضای تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و شرکت شهرکهای صنعتی استان آغاز به کار کرد؛ اقدامی که با هدف تسهیل رسیدگی به اختلافات حوزه روابط کار و گسترش فرهنگ سازش در محیطهای تولیدی اجرایی میشود.
بهزاد غفاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به ظرفیت بالای صنعتی استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی با برخورداری از حدود چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی فعال، یکی از قطبهای مهم تولید کشور به شمار میرود و ایجاد سازوکارهای نوین برای حل سریع و کمهزینه اختلافات کارگری و کارفرمایی در چنین فضایی ضروری است.
غفاری با بیان اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور اجرا میشود، افزود: هدف از راهاندازی شورای سازش، حل مسائل و اختلافات کارگری و کارفرمایی در همان محل فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی است تا نیازی به طی فرآیندهای طولانی اداری و مراجعات مکرر به ادارات کار نباشد.
وی ادامه داد: بسیاری از پروندههای روابط کار از طریق گفتوگو، تعامل و سازش قابل حل هستند و ایجاد این شوراها میتواند زمینه رسیدگی سریعتر و کاهش تنشهای موجود میان کارگران و کارفرمایان را فراهم کند.
غفاری صرفهجویی در زمان را از مهمترین مزایای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی ما کاهش رفتوآمدهای غیرضروری و جلوگیری از اتلاف وقت کارگران و کارفرمایان است تا پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گرفته و به نتیجه برسند.
وی با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در فرآیند رسیدگی به پروندهها اظهار کرد: اعضای شورای سازش باید با نگاه منصفانه و بیطرفانه عمل کنند تا حقوق هر دو طرف به شکل عادلانه تأمین شود و اعتماد متقابل در محیطهای کاری افزایش یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی حفظ کرامت و منزلت کارگران و کارفرمایان را از دیگر اهداف مهم این طرح دانست و افزود: تلاش میکنیم اختلافات در فضایی مبتنی بر احترام متقابل و گفتوگو حل شود تا ضمن حفظ حقوق طرفین، آرامش و ثبات در محیطهای تولیدی نیز تقویت شود.
وی درباره ساختار این شورا نیز گفت: ترکیب اعضا به گونهای طراحی شده است که نمایندگان بخشهای مختلف حضور داشته باشند و تصمیمگیریها با نگاه متوازن نسبت به منافع کارگران و کارفرمایان انجام شود. در این شورا حدود ۱۸ نفر از مدیران و نمایندگان شهرکهای صنعتی مشارکت دارند.
غفاری با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی این طرح خاطرنشان کرد: شورای سازش شهرکهای صنعتی در مرحله نخست به صورت پایلوت در دو شهرک صنعتی آذربایجان شرقی فعالیت خود را آغاز میکند و در صورت موفقیت، زمینه تعمیم آن به سایر شهرکهای صنعتی استان فراهم خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از اختلافات حوزه روابط کار پیش از ورود به مراحل رسمی رسیدگی، از طریق سازش و توافق حلوفصل شده و ضمن کاهش حجم پروندهها، رضایت کارگران و کارفرمایان نیز افزایش یابد.
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