قطع برق ۷۲ دستگاه پرمصرف در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج‌نیا روز چهارشنبه با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی در شرایط افزایش مصرف برق اظهار کرد: در جریان این پایش‌ها، عملکرد ادارات از نظر رعایت الگوهای مصرف و الزامات ابلاغی مدیریت بار مورد بررسی قرار گرفته و متأسفانه به دلیل عدم رعایت مقررات و تداوم مصرف مازاد، برق ۷۲ اداره و سازمان به صورت هوشمند و از طریق لیمیتر به‌صورت موقت قطع شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی با رعایت دستورالعمل‌های مدیریت مصرف، نقش مؤثری در پایداری شبکه برق و تأمین برق مشترکان ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تأکید بر اینکه همکاری بخش اداری در شرایط کنونی ضروری است، خاطرنشان کرد: در صورت تداوم مصرف غیرمتعارف و بی‌توجهی برخی ادارات به اخطارهای صادر شده، علاوه بر اعمال محدودیت‌های قانونی، اسامی دستگاه‌های متخلف به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی منتشر خواهد شد.

فرج‌نیا تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، حفظ پایداری شبکه، توزیع عادلانه انرژی و جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته برای شهروندان است و امیدواریم با همراهی تمامی مشترکان، به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی، بتوانیم از دوره اوج مصرف با کمترین چالش عبور کنیم.