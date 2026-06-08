ثبت بیش از ۲۴۰۰ معرفی به فرصت شغلی در سامانه جستجوی شغل آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد غفاری صبح دوشنبه با اشاره به آخرین وضعیت ثبت اطلاعات در سامانه جدید جستجوی شغل، آمار عملکردی این سامانه در سال ۱۴۰۴ و سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد.
غفاری در این خصوص اظهار کرد: با هدف شفافسازی بازار کار و تسهیل در فرآیند اتصال کارجویان به کارفرمایان، سامانه جستجوی شغل به عنوان یک مرجع کلیدی فعال می باشد. طبق آخرین آمارهای استخراج شده از سامانه مذکور؛ در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ هزار و ۴۴۳ نفر از طریق این سامانه به فرصتهای شغلی معرفی شدهاند که نشاندهنده پویایی این درگاه در استان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در ادامه افزود: در همین بازه زمانی (سال ۱۴۰۴)، برای تعداد ۱ هزار و ۸۸۲ نفر شغل ایجاد شده که این موضوع بیانگر اعتماد و استقبال بخش تولید و خدمات استان از ظرفیتهای قانونی و نظارتی این اداره کل برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود است.
غفاری با اشاره به تداوم این روند در سال جاری خاطرنشان کرد: در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز روند معرفی کارجویان با قوت ادامه داشته است، به طوری که در این مدت کوتاه، تعداد ۳۲۷ نفر به فرصتهای شغلی جدید معرفی شده و ۱۷۷ مورد نیز در سایر بخشهای مرتبط به کارگمارده شده اند.
بهزاد غفاری در پایان تأکید کرد: سامانه جستجوی شغل نه تنها هزینههای جستجوی نیروی کار را برای کارفرمایان کاهش میدهد، بلکه بستری عادلانه برای کارجویان فراهم میکند تا بدون واسطه به بانک اطلاعاتی فرصتهای شغلی دسترسی داشته و به صورت مستقیم با کارفرمایان متقاضی نیرو ارتباط برقرار کنند. وی در ادامه افزود؛ اولویت ما در سال ۱۴۰۵، ارتقای کیفی این فرآیند و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فناوری برای کاهش نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی است.
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