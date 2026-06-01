بازگشت بیش از ۲۵۰۰ زائر خانه خدا به اصفهان از ۱۸ خرداد ماه

ابوذر ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات بازگشت زائران بیتاللهالحرام به اصفهان از تاریخ ۱۸ خردادماه آغاز میشود و تا ۲۲ خردادماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در جریان این عملیات، بیش از ۲۵۰۰ زائر خانه خدا طی ۱۲ پرواز به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان باز خواهند گشت.
امسال در عملیات رفت توفیق خدمترسانی نداشتیم
مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان با اشاره به شرایط پروازی امسال گفت: متأسفانه امسال به دلیل محدودیتهای پروازی ناشی از جنگ رمضان، توفیق خدمترسانی به زائران سرزمین وحی را در عملیات رفت نداشتیم.
وی ادامه داد: با این حال، به لطف پروردگار متعال و هماهنگیهای انجامشده با سازمانها و نهادهای مربوطه، مجوز انجام پروازهای برگشت حج تمتع در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان صادر شد و بر این اساس، حاجیان اصفهانی در قالب ۱۲ پرواز به این فرودگاه بازخواهند گشت.
فرودگاه، ایستگاه پایانی خدمترسانی به زائران حج
ضیایی فرودگاهها را ایستگاه پایانی خدمترسانی به زائران بیتاللهالحرام در عملیات حج دانست و تصریح کرد: ضروری است تکریم زائران، ارائه خدمات سریع، ایمن و مطلوب به این عزیزان با جدیت در دستور کار همه عوامل اجرایی قرار گیرد.
وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت عملیات بازگشت حجاج، باید همه دستگاهها و بخشهای مرتبط با هماهنگی کامل، شرایطی را فراهم کنند تا زائران و خانوادههای آنان با آرامش و سهولت از خدمات فرودگاهی بهرهمند شوند.
خدمترسانی به زائران و مستقبلین با بهترین کیفیت انجام میشود
مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان در پایان اظهار امیدواری کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و همدلی و همکاری موجود میان تمامی عوامل اجرایی، خدمترسانی به زائران خانه خدا و مستقبلین آنان همانند سالهای گذشته در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به بهترین شکل ممکن انجام شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته تسهیلات فرودگاهی با محوریت عملیات حج و با حضور اعضای کمیته حج فرودگاه و تمامی عوامل خدمترسان به زائران خانه خدا در محل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان برگزار شد.
نظر شما