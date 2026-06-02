نرخ تورم اردیبهشت ۵۷.۷ است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۶۱۹.۶ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۸.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۳.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۷.۷ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۸۳.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۸۳.۹ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۱۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۸.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۸.۰ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۹.۵ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۵۷.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۴ واحد درصد افزایش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای در اردیبهشت

نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برابر ۵۷.۷ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۵۵.۹ درصد برای دهک دهم تا ۶۳.۲ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۳ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (که ۶.۲ واحد درصد بود) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

گفتنی است نرخ تورم اردیبهشت ماه اعلامی از سوی بانک مرکزی ۵۳.۹ درصد بود.