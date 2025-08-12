ترددها از مرز خسروی از مرز ۶۵۰ هزار نفر گذشت

یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت شده در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴، تعداد ۴۸ هزار و ۲۹۷ نفر مسافر ورودی و ۲۶ هزار و ۹۵۳ نفر مسافر خروجی از این مرز تردد داشته‌اند.

وی افزود: در مجموع روز گذشته، ۷۵ هزار و ۲۵۰ نفر از مرز خسروی رفت و آمد کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر حجم تردد زائران در این ایام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه مرز خسروی یکی از مسیرهای مهم و رسمی تردد زائران اربعین حسینی است، گفت: از ابتدای مردادماه تاکنون ۶۶۸ هزار و ۶۴۶ نفر زائر از این مرز عبور کرده‌اند که این رقم نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است.

خسروی در ادامه با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های مرتبط برای مدیریت بازگشت زائران تصریح کرد: تمام زیرساخت‌های لازم از جمله پایانه‌های مسافری، ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مسیرهای جاده‌ای و خدمات پشتیبانی در مرز خسروی آماده است تا بازگشت زائران به کشور به شکلی روان و ایمن انجام شود.

وی خدمت‌رسانی به زائران اربعین را وظیفه‌ای ملی و دینی دانست و خاطرنشان کرد: با هماهنگی کامل بین دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌شود ضمن تسهیل تردد زائران، امنیت و آرامش آنان نیز در مسیر رفت و برگشت به بهترین نحو تأمین شود.