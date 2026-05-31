به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفری ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه در پایانه مرزی خسروی، فرآیند آماده‌سازی تدارکات و برنامه‌ریزی‌های کلان در پهنه استان کرمانشاه را برای پذیرایی از زوار اباعبدالله الحسین (ع) شایسته تقدیر دانست. وی با تمجید از پیگیری‌های همه‌جانبه استاندار کرمانشاه، فرماندار قصرشیرین و هم‌افزایی همه‌جانبه ارگان‌های دولتی تصریح کرد که برگزاری مداوم نشست‌های هماهنگی، شتاب چشمگیری به روند آماده‌سازی این رویداد معنوی بخشیده است.

دبیر ستاد مرکزی اربعین کشور با تبیین گام‌های تحولی در بخش عمرانی این گذرگاه بین‌المللی یادآور شد: توسعه پروژه‌های پایه‌ای و ساختاری از ماه‌ها پیش عملیاتی شده و پایش مستمر امکانات رفاهی، ناوگان ترابری و تجهیزات خدماتی نشان می‌دهد که روند تجهیز این پایانه برای پذیرایی شایسته از زائران با تمام قوا در حال پیشرفت است.

وی با اشاره به کارنامه عمرانی و گزارش‌های دریافتی از آخرین وضعیت فیزیکی پروژه‌های اربعین در مرز خسروی خاطرنشان کرد: بر پایه زمان‌بندی‌های مصوب، آن دسته از طرح‌های عمرانی که هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند، در صدر اولویت‌های اجرایی ستاد قرار دارند و پیش از آغاز رسمی پیاده‌روی عظیم اربعین به طور کامل تکمیل و تحویل خواهند شد.

جعفری گذرگاه رسمی خسروی را معبری دیرینه، اصیل و برخوردار از امکانات لجستیکی منحصربه‌فرد برای خروج کاروان‌ها توصیف کرد و گفت: به هموطنان ارجمند پیشنهاد می‌کنیم تا با مدیریت زمان، از ظرفیت‌های مطلوب مهیاشده در گستره استان کرمانشاه و این مرز بین‌المللی استفاده کنند تا سفری آرام، مطمئن و استاندارد را به سوی عتبات عالیات تجربه نمایند.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که با اتمام به موقع نقشه‌های راه و راهبردهای پیش‌بینی‌شده، بستر خدمت‌رسانی باکیفیت و روان‌سازی بی‌سابقه در تردد زوار حسینی بیش از سالیان گذشته فراهم آید. گفتنی است دبیر ستاد مرکزی اربعین روز گذشته به منظور پایش میدانی فرآیندهای عمرانی وارد کرمانشاه شد و امروز یکشنبه دهم خرداد سال ۱۴۰۵ با همراهی معاون عمرانی استانداری، فرماندار و امام جمعه قصرشیرین از تاسیسات مرزی خسروی بازدیدی جامع به عمل آورد.