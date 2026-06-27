بیش از ۲۱ هزار زائر از مرز خسروی تردد کردند

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم تا پایان روز دوازدهم این ماه، در مجموع ۲۱ هزار و ۶۷۱ نفر از طریق پایانه مرزی خسروی تردد کرده‌اند که از این تعداد ۹ هزار و ۷۸۳ نفر وارد کشور و ۱۱ هزار و ۸۸۸ نفر نیز از کشور خارج شده‌اند.

وی با اشاره به روند مطلوب تردد زائران از این مرز بین‌المللی افزود: پایانه مرزی خسروی به عنوان یکی از نزدیک‌ترین و امن‌ترین مسیرهای دسترسی به عتبات عالیات، در ایام محرم میزبان زائران بوده و تردد در این گذرگاه بدون مشکل و به‌صورت روان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: تمامی امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات‌رسانی مطلوب به زائران در پایانه مرزی خسروی فراهم شده و تلاش شده است شرایط مناسبی برای تسهیل تردد مسافران و زائران مهیا باشد.

سلیمی با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی ادامه داد: پایانه مرزی خسروی از هم‌اکنون در آمادگی کامل قرار دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارتقای خدمات، تسهیل عبور و مرور و استقبال از خیل عظیم زائران اربعین حسینی انجام شده است.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه راهداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان با هماهنگی کامل، تمام ظرفیت‌های خود را برای ارائه خدمات مناسب و ایجاد سفری ایمن و روان برای زائران عتبات عالیات در مرز خسروی به کار گرفته‌اند.