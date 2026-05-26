تثبیت رسمی مرز سومار در مصوبات اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه ویژه مرز استان کرمانشاه ظهر سه‌شنبه با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فرماندهان نظامی، انتظامی و مرزبانی در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این نشست با تبریک فرا رسیدن عید سعید قربان و آرزوی استجابت دعاهای روز عرفه، از تلاش‌های شبانه‌روزی تمام ارگان‌های امنیتی، نظامی و خدماتی در ساماندهی مرزهای غربی تقدیر کرد و اظهار داشت: تثبیت و فعال‌سازی مرز سومار در ستاد مرکزی اربعین با توجه به حضور استان‌های باسابقه در حوزه تردد زوار، فرآیند بسیار پیچیده و دشواری بود؛ اما با پیگیری‌های مستمر، امروز نام «مرز خسروی و سومار» در تمامی مکاتبات، مصوبات و ردیف‌های اعتباری کشور به صورت توامان قید می‌شود.

وی مرز سومار را یک گذرگاه رسمی و مورد تأکید دولت‌های ایران و عراق دانست و افزود: رونق پایدار و توسعه مبادلات مسافری در این منطقه زمانی شتاب می‌گیرد که جریان اربعین به این مرز متصل شود. گنجانده شدن سومار در کنار مرزهای صاحب‌نامی چون خسروی، مهران، چذابه و شلمچه، یک خدمت زیرساختی و ارزشمند برای آینده اقتصادی و مذهبی استان کرمانشاه است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تجربه موفق و آبرومندانه استان در مدیریت جریان زائران تصریح کرد: در اربعین گذشته، عبور بدون مشکل و روان بیش از ۱۱۰ هزار زائر را در یک شب از مرز خسروی تجربه کردیم که نشان‌دهنده بلوغ زیرساختی این پایانه است؛ اما هنر مدیریتی ما باید خلق خدمات جدید باشد و اکنون بهینه‌سازی، توسعه و رفع نواقص فنی مرز سومار به عنوان راهبرد دوم استان در دستور کار قرار دارد.

حبیبی با صدور دستور ویژه به معاونت عمرانی استانداری، فرماندار گیلانغرب و دبیر ستاد اربعین استان تأکید کرد: جلسات عملیاتی مرز سومار باید به صورت هفتگی و با حضور لایه‌های انتظامی، مرزبانی و امنیتی برگزار شود. تمامی نیازهای احصا شده در بازدیدهای میدانی شامل افزایش گیت‌های گذرنامه، روکش آسفالت مسیر به طول ۶.۵ کیلومتر، ایجاد سایبان‌های موقت و توسعه چشمه‌های سرویس بهداشتی باید با فوریت عملیاتی و رفع شوند.

وی از رایزنی‌های سطح ملی برای تأمین منابع مالی این طرح‌ها خبر داد و یادآور شد: در دیدار روز گذشته با رئیس بنیاد مستضعفان کشور، مساعدت‌های خوبی برای توسعه پایانه خسروی جذب شد که تلاش می‌کنیم بخشی از این پشتیبانی‌ها را به سمت مرز سومار نیز هدایت کنیم؛ علاوه بر این، موضوع روشنایی محوطه، بهسازی مسیرهای مواصلاتی و کنارگذر سد شرفه در اولویت قرار دارد و دغدغه‌های تأمین آب پایدار نیز با همکاری شرکت آب منطقه‌ای برطرف می‌شود.

استاندار کرمانشاه با تبیین افق پیش‌روی این پایانه مرزی خاطرنشان ساخت: مرز سومار از لحاظ تردد ناوگان باری و کامیونی عملکرد موفقی داشته و در حال پیشی گرفتن از برخی مرزهای موازی است. برای تردد زائران، هدف‌گذاری اولیه را بر مبنای ۳ هزار نفر قرار داده‌ایم اما آمادگی فنی و ظرفیت‌سازی استان تا سقف ۵ هزار نفر نیز پیش‌بینی شده است که تحقق کامل آن نیازمند شجاعت مدیریتی، صراحت در بیان چالش‌ها و عزم جهادی مسئولان محلی خواهد بود.