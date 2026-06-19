به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری نشست بررسی روند توسعه زیرساخت‌های مرز سومار، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر جمعه با حضور در این پایانه مرزی، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی این گذرگاه جهت تردد زائران اربعین حسینی قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در این بازدید میدانی، بخش‌های مختلف پایانه مرزی از جمله مسیرهای دسترسی، جاده منتهی به مرز، محوطه صفر مرزی، گیت‌های گذرنامه، سایبان‌ها، تأسیسات برق، آب، مخابرات و سایر زیرساخت‌های خدماتی را مورد بررسی قرار داد و روند اجرای پروژه‌ها را با مدیران دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران ارزیابی کرد.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی و خدماتی، خواستار اجرای دقیق برنامه‌های زمان‌بندی شده شد و بر تداوم فعالیت شبانه‌روزی دستگاه‌های مسئول تا زمان بهره‌برداری کامل از این گذرگاه تأکید کرد. وی راه‌اندازی مرز سومار به عنوان دومین مرز اربعینی استان کرمانشاه را افتخاری بزرگ برای مجموعه مدیریتی استان دانست و گفت: همه دستگاه‌ها باید تا پایان این مأموریت با تمام توان در میدان خدمت حضور داشته باشند.

وی افزود: فعال شدن مرز سومار برای تردد زائران تنها به معنای افتتاح یک گذرگاه جدید نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تحولی گسترده در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و عمرانی غرب استان کرمانشاه، به‌ویژه شهرستان گیلانغرب باشد. به گفته استاندار، توسعه این مرز فرصت مناسبی برای رونق کسب‌وکارهای محلی، ارتقای زیرساخت‌ها، بهبود خدمات عمومی و افزایش مشارکت مردم مناطق مرزی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین فراهم خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به روند مطلوب اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: تلاش هماهنگ مجموعه دستگاه‌های اجرایی موجب شده عملیات آماده‌سازی این پایانه با سرعت مناسبی دنبال شود تا سومار در زمان مقرر آمادگی لازم برای پذیرش زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را داشته باشد.

مرز سومار که سال‌ها به عنوان یکی از گذرگاه‌های تجاری غرب کشور شناخته می‌شد، اکنون در مسیر ایفای نقشی جدید قرار گرفته است؛ نقشی که با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، این مرز را در کنار خسروی به یکی از مبادی مهم تردد زائران اربعین تبدیل خواهد کرد و می‌تواند فصل تازه‌ای از توسعه و رونق اقتصادی غرب کرمانشاه را رقم بزند.