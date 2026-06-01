کاهش بارندگی در سمنان؛ شرایط اقلیمی پایش شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیرکل هواشناسی استان سمنان در محل فرمانداری پیش بینی دقیق شرایط آب و هوایی را موثر در مدیریت بحران و برنامه‌ریزی‌ها دانست و افزود: در این خصوص با بهره‌گیری از داده‌های علمی و تخصصی می‌توان در تصمیم گیری مدیریتی کارآمد تر وارد صحنه شد.

وی از کاهش بارندگی ها طی سال جاری در برخی مناطق سمنان نسبت به میانگین بلند مدت آن خبر داد و بیان کرد: پایش این چنین شرایط اقلیمی برای برنامه ریزی آینده ضروری است.

فرماندار سمنان به لزوم تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز هواشناسی تاکید کرد و یادآور شد: رفع این نیازها منتهی به ارتقا کیفیت خدمات رسانی می‌شود.

صمیمیان به تقویت منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی اشاره داشت و توضیح داد: این اقدامات و پشتیبانی از دستگاه‌های خدمات رسان می‌تواند نقش کلیدی در توسعه شهرستان به همراه داشته باشد.

وی اظهار کرد: از جمله طرح‌های اولویت‌دار توجه هر چه بیشتر به طرح‌های آموزشی و بهره گیری از ظرفیت تخصصی و علمی برای توسعه شهرستان است.