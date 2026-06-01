به گزارش خبرگزاری مهر، پس از هشدار جدی ایران، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در تروث سوشال، اعلام کرد: من تماس تلفنی بسیار سازنده‌ای با نتانیاهو داشتم. نتانیاهو به من اطمینان داد که هیچ نیرویی به بیروت اعزام نخواهد کرد و هر نیرویی که در مسیر بوده، بازگردانده شده است.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادعا کرد: من همچنین از طریق نمایندگان عالی رتبه، تماس تلفنی بسیار خوبی با حزب‌الله داشتم و آنها با آتش بس کامل موافقت کردند. اسرائیل به حزب‌الله حمله نخواهد کرد و حزب‌الله نیز به اسرائیل حمله نخواهد کرد.

وی سپس مدعی شد: توافق آتش‌بس در لبنان حاصل شد. مذاکرات با ایران با سرعت بیشتری ادامه دارد! نتانیاهو هیچ نیرویی به بیروت اعزام نخواهد کرد.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ (نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا) در حال گفتگوی تلفنی هستند.



این گفتگو در سایه تشدید تنش ها در منطقه و تهدید رژیم صهیونیستی به حمله به ضاحیه جنوبی بیروت انجام شد.

پس از انتشار این اخبار، سازمان رادیو و تلویزیون صهیونیست ها به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که این رژیم قصد داشت حمله‌ای بزرگ به حومه جنوبی بیروت و مقر فرماندهی حزب‌الله لبنان انجام دهد، اما در آخرین لحظه به دلیل مداخله آمریکا آن را به تعویق انداخت.

المیادین نیز گزارش داد: کانال ۱۲ صهیونیست ها خبر داد: تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ، تصمیم‌گیری در مورد حمله به حومه جنوبی بیروت را در بحبوحه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس جدید به تعویق انداخت.

این در حالیست که سید عباس عراقچی پیشتر در فضای مجازی نوشته بود: برای توجه فوری، آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتش‌بسی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، محسوب می‌شود. نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در تمامی جبهه‌ها است. ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتش‌بس خواهند بود.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) نیز ساعاتی پیش هشدار داد: نتانیاهو در ادامه شرارت های خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است. با توجه به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی در سرزمین های اشغالی هشدار می دهیم اگر نمی خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.

رئیس جمهور ایران نیز نقض مکرر آتش‌بس در لبنان، تداوم آوارگی شهروندان لبنانی و حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی را نگران‌کننده توصیف کرد و خواستار ایفای مسئولیت مؤثر جامعه جهانی در توقف این روند شد.