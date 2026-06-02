ادعای جدید ترامپ: گفتگوها با ایران به طور مداوم ادامه داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد: گزارش‌ های اخبار جعلی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده چند روز پیش صحبت‌هایشان را قطع کرده‌اند، نادرست و اشتباه است.

رئیس‌ جمهور آمریکا که پیش از این، تمدن ایران را به نابودی تهدید کرده بود حالا که به بن‌بست رسیده، مدعی شد: گفتگوها میان ما به طور مداوم ادامه داشته است، از جمله ۴ روز پیش، ۳ روز پیش، ۲ روز پیش، یک روز پیش و امروز.

در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا، تغییر نظام جمهوری اسلامی را هدف خود اعلام کرده بود، اکنون که از نظر نظامی شکست خورده، مدعی شد: احدی نمی‌داند که این گفتگوها به کجا ختم می‌شود، اما همانطور که به ایران گفتم، وقت آن رسیده است که به هر طریقی که شده، به توافق برسید.