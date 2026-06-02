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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

ادعای جدید ترامپ: گفتگوها با ایران به طور مداوم ادامه داشته است

ادعای جدید ترامپ: گفتگوها با ایران به طور مداوم ادامه داشته است

ترامپ که پیش از این، تمدن ایران را به نابودی تهدید کرده بود حالا که به بن‌بست رسیده، مدعی شد: گفتگوها میان ما ادامه داشته است، از جمله ۴ روز پیش، ۳ روز پیش، ۲ روز پیش، یک روز پیش و امروز.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد: گزارش‌ های اخبار جعلی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده چند روز پیش صحبت‌هایشان را قطع کرده‌اند، نادرست و اشتباه است.

رئیس‌ جمهور آمریکا که پیش از این، تمدن ایران را به نابودی تهدید کرده بود حالا که به بن‌بست رسیده، مدعی شد: گفتگوها میان ما به طور مداوم ادامه داشته است، از جمله ۴ روز پیش، ۳ روز پیش، ۲ روز پیش، یک روز پیش و امروز.

در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا، تغییر نظام جمهوری اسلامی را هدف خود اعلام کرده بود، اکنون که از نظر نظامی شکست خورده، مدعی شد: احدی نمی‌داند که این گفتگوها به کجا ختم می‌شود، اما همانطور که به ایران گفتم، وقت آن رسیده است که به هر طریقی که شده، به توافق برسید.

ادعای جدید ترامپ: گفتگوها با ایران به طور مداوم ادامه داشته است

کد مطلب 6848430

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