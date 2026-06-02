  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۵

رسانه آمریکایی: ترامپ تهدید نتانیاهو علیه بیروت را غیرقابل قبول دانست

رسانه آمریکایی: ترامپ تهدید نتانیاهو علیه بیروت را غیرقابل قبول دانست

یک رسانه آمریکایی فاش کرد که تهدید بمباران بیروت به حدی بوده که رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را غیر قابل قبول دانسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس آمریکا به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور، تهدیدهای «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل برای بمباران بیروت را فراتر از حد قابل قبول ارزیابی کرده است.

این پایگاه خبری همچنین به نقل از یک مقام صهیونیست گزارش داد که حملاتی که قرار بود علیه بیروت انجام شود، لغو شده و دیگر انجام نخواهد شد.

رایزنی های قطر برای تثبیت آتش بس در لبنان

در همین حال، یک منبع دیپلماتیک قطری به شبکه الجزیره این کشور گفت که مقام‌های قطر از روز یکشنبه وارد روند میانجیگری شده‌اند تا به تثبیت آتش‌بس در لبنان کمک کنند.

این منبع افزود که دوحه از یکشنبه گذشته تماس‌هایی را با طرف آمریکایی آغاز کرد تا زمینه کاهش تنش در جنوب لبنان را فراهم کند.

به گفته این منبع، قطر روز دوشنبه نیز به دنبال هشدار رژیم اسرائیل برای حمله به ضاحیه جنوبی بیروت، رایزنی‌های خود را از سر گرفت و تلاش کرد از اجرای این حمله جلوگیری کند.

این مقام دیپلماتیک قطری همچنین اعلام کرد که واشنگتن پس از تماس ترامپ با نتانیاهو، به طرف قطری اطلاع داد که حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه ضاحیه جنوبی بیروت لغو شده است.

کد مطلب 6847494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها