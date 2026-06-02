رسانه آمریکایی: ترامپ تهدید نتانیاهو علیه بیروت را غیرقابل قبول دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس آمریکا به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور، تهدیدهای «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل برای بمباران بیروت را فراتر از حد قابل قبول ارزیابی کرده است.

این پایگاه خبری همچنین به نقل از یک مقام صهیونیست گزارش داد که حملاتی که قرار بود علیه بیروت انجام شود، لغو شده و دیگر انجام نخواهد شد.

رایزنی های قطر برای تثبیت آتش بس در لبنان

در همین حال، یک منبع دیپلماتیک قطری به شبکه الجزیره این کشور گفت که مقام‌های قطر از روز یکشنبه وارد روند میانجیگری شده‌اند تا به تثبیت آتش‌بس در لبنان کمک کنند.

این منبع افزود که دوحه از یکشنبه گذشته تماس‌هایی را با طرف آمریکایی آغاز کرد تا زمینه کاهش تنش در جنوب لبنان را فراهم کند.

به گفته این منبع، قطر روز دوشنبه نیز به دنبال هشدار رژیم اسرائیل برای حمله به ضاحیه جنوبی بیروت، رایزنی‌های خود را از سر گرفت و تلاش کرد از اجرای این حمله جلوگیری کند.

این مقام دیپلماتیک قطری همچنین اعلام کرد که واشنگتن پس از تماس ترامپ با نتانیاهو، به طرف قطری اطلاع داد که حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه ضاحیه جنوبی بیروت لغو شده است.