واکنش‌ تند در تل آویو به دستور ترامپ برای توقف حمله اسرائیل به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «یسرائیل کاتز» وزیر جنگ این رژیم که مدعی بودند که دستور حمله همه جانبه به بیروت را صادر کرده اند، به یکباره پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به نتانیاهو، این حملات متوقف شد.

این اقدام با واکنش منفی و تند رهبران سیاسی رژیم صهیونیستی روبه رو شد.

رهبر اپوزیسیون کابینه نتانیاهو

«یائیر لاپید» رهبر اپوزیسیون اسرائیل در واکنش به گزارش‌ها درباره جلوگیری ترامپ از حمله رژیم صهیونیستی به بیروت، در پیامی نوشت: اسرائیل ما به‌طور کامل تحت قیمومت قرار گرفته است.

نخست وزیر اسبق اسرائیل

همچنین «نفتالی بنت» نخست‌وزیر پیشین اسرائیل در واکنش به گزارش‌های مربوط به جلوگیری ترامپ از حمله به بیروت، به روزنامه «اسرائیل هیوم» گفت: دولت نتانیاهو کنترل حاکمیت اسرائیل را از دست داده است.

وزیر جنگ اسبق کابینه نتانیاهو: نتانیاهو مترسک است

آویگدور لیبرمن، رئیس حزب بیتنا که دیرزمانی عضو حزب لیکود و وزیر جنگ کابینه نتانیاهو بوده نیز به وی تاخت و تأکید کرد: این [نتانیاهو] نخست وزیر نیست، بلکه مترسک است.

وزیر امنیت داخلی کابینه اسرائیل

از سوی دیگر، «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی اسرائیل خواهان سرپیچی از دستور ترامپ برای توقف حمله به بیروت شد و گفت: اکنون زمان آن است که به ترامپ نه بگوییم.

وی افزود: زمان انجام وظیفه فرا رسیده است؛ باید به حزب‌الله ضربه زد، دست رزمندگان ما را باز گذاشت و امنیت را به شمال بازگرداند.

همچنین «بوعاز گولان» روزنامه‌نگار راست‌گرای اسرائیلی نیز گفت: نخست‌وزیر واقعی اسرائیل، ترامپ است.

شبکه ۱۳ اسرائیل نیز اعلام کرد: دفتر نتانیاهو اکنون در سکوت به سر می‌برد؛ این واقعیت که رئیس‌جمهور آمریکا، هرچقدر هم که حامی اسرائیل باشد، اداره امور ما را برعهده دارد که این باید ما را نگران کند.

گفتنی است که پس از هشدار جدی ایران، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در تروث سوشال، اعلام کرد: من تماس تلفنی بسیار سازنده‌ای با نتانیاهو داشتم. نتانیاهو به من اطمینان داد که هیچ نیرویی به بیروت اعزام نخواهد کرد و هر نیرویی که در مسیر بوده، بازگردانده شده است.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادعا کرد: من همچنین از طریق نمایندگان عالی رتبه، تماس تلفنی بسیار خوبی با حزب‌الله داشتم و آنها با آتش بس کامل موافقت کردند. اسرائیل به حزب‌الله حمله نخواهد کرد و حزب‌الله نیز به اسرائیل حمله نخواهد کرد.

وی سپس مدعی شد: توافق آتش‌بس در لبنان حاصل شد. مذاکرات با ایران با سرعت بیشتری ادامه دارد! نتانیاهو هیچ نیرویی به بیروت اعزام نخواهد کرد.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ (نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا) در حال گفتگوی تلفنی هستند.