مسکو:آمریکا نتوانست بر ایران پیروز شود و این به معنی شکست واشنگتن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد: امیدواریم گفتگوهای میان آمریکا و ایران برای دستیابی به توافق نهایی ادامه یابد؛ حفظ روند سیاسی و دیپلماتیک ضروری است.

معاون وزیر امور خارجه روسیه اضافه کرد: تاثیر و نفود آمریکا در جهان چندقطبی رو به کاهش است و این روند در درگیری با ایران مشهود است. آمریکا نتوانست بر ایران پیروز شود و این به معنای شکست واشنگتن است. آمریکا با جنگ علیه ایران نه قدرت، بلکه ضعف خود را به جهان نشان داد.



گئورگی بوریسنکو، سپس اضافه کرد: نیروهای روسیه به دعوت مقامات سوریه در این کشور حضور دارند و مقامات جدید این کشور بر علاقه خود به حضور این نیروها تأکید دارند.