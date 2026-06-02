۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

مسکو: گفتگو با آمریکا درباره رفع موضوعات تنش‌زا ادامه دارد

مدیر بخش آتلانتیک شمالی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: گفتگو میان روسیه و آمریکا درباره رفع موضوعات تنش‌زا ادامه دارد و کارشناسان دو کشور هفته گذشته در این رابطه با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، الکساندر گوساروف، مدیر بخش آتلانتیک شمالی وزارت امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: گفتگو میان روسیه و ایالات متحده در مورد رفع موضوعات تنش‌زا در روابط بین دو کشور همچنان ادامه دارد. کارشناسان دو کشور هفته گذشته در این رابطه با یکدیگر دیدار کردند.

مدیر بخش آتلانتیک شمالی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اضافه کرد: در خصوص فعالیت نمایندگی های دیپلماتیک روسیه و آمریکا شاهد نتایج ملموسی بوده‌ ایم و توانسته‌ ایم از بروز بحران جدی جلوگیری کنیم.

الکساندر گوساروف، در بخش دیگری از سخنانش افزود که این رایزنی ها ادامه نیز خواهد داشت.

