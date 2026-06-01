الجزیره: آمریکا حمله رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی هشدارهای جدی ایران، رسانه‌های صهیونیستی از تعویق حمله برنامه‌ریزی‌شده این رژیم به ضاحیه جنوبی لبنان خبر می‌دهند.

سازمان رادیو و تلویزیون صهیونیست ها به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که این رژیم قصد داشت حمله‌ای بزرگ به حومه جنوبی بیروت انجام دهد، اما در آخرین لحظه به دلیل مداخله آمریکا آن را به تعویق انداخت.

از سوی دیگر، المیادین گزارش داد: کانال ۱۲ صهیونیست ها اعلام کرد که تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ، تصمیم‌گیری در مورد حمله به حومه جنوبی بیروت را در بحبوحه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس جدید به تعویق انداخت.

رویترز هم به نقل از دو منبع صهیونیست اعلام کرد: اسرائیل منتظر تایید نهایی ترامپ برای هرگونه عملیاتی در حومه جنوبی بیروت است.

این در حالیست که نتانیاهو ساعاتی پیش دستور حمله به ضاحیه را صادر کرده بود.

پس از این دستور، سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) اعلام کرد: نتانیاهو در ادامه شرارت های خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است. با توجه به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی در سرزمین های اشغالی هشدار می دهیم اگر نمی خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در فضای مجازی نوشت: برای توجه فوری، آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتش‌بسی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، محسوب می‌شود. نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در تمامی جبهه‌ها است. ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتش‌بس خواهند بود.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز نقض مکرر آتش‌بس در لبنان، تداوم آوارگی شهروندان لبنانی و حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی را نگران‌کننده توصیف کرد و خواستار ایفای مسئولیت مؤثر جامعه جهانی در توقف این روند شد.