امنیت مدیریت بحران و خدمات عمومی در استان تهران مورد بحث قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در استانداری تهران با محمدصادق معتمدیان، استاندار و رئیس شورای تامین تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در دیدار با استاندار تهران، در جریان آخرین وضعیت مسائل امنیتی، خدمات‌رسانی، مدیریت بحران و موضوعات راهبردی پایتخت قرار گرفت.

در این نشست، مهم‌ترین موضوعات مرتبط با امنیت، مدیریت بحران، خدمات عمومی، زیرساخت‌های پایتخت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش در پایان این دیدار، بر تداوم تعامل و همکاری میان مجلس شورای اسلامی و استانداری تهران در راستای پیگیری مسائل و مطالبات استان تأکید شد.