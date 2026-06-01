به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم الحیدری عصر دوشنبه در دوازدهمین نشست فعالان میدانی و اجتماعات استان قم که به مناسبت دهه ولایت و در آستانه عید سعید غدیر خم در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف پیام غدیر و مسئولیتهای امت اسلامی در شرایط کنونی پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه غدیر در منظومه فکری و اعتقادی مسلمانان اظهار کرد: یکی از مهمترین جلوههای عملی بزرگداشت غدیر، تحقق و پاسداری از حکومت اسلامی است و امروز نیز حمایت از این آرمان بزرگ را میتوان از مصادیق حرکت در مسیر پیام غدیر دانست.
الحیدری افزود: حضور و نقشآفرینی مردم در حمایت از ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلاب، نشانهای از بعثت امت در مسیر تحقق اهداف والای اسلام است و این مسئولیت در شرایط کنونی بیش از گذشته اهمیت یافته است.
وی با بیان اینکه جامعه اسلامی در مقاطع حساس تاریخی نیازمند بصیرت و حضور مؤثر مردم است، خاطرنشان کرد: حرکت آگاهانه و مسئولانه در مسیر دفاع از ارزشهای دینی و انقلابی از مهمترین وظایف نیروهای مؤمن و فعالان اجتماعی به شمار میرود.
جهاد تبیین یک ضرورت راهبردی است
دبیرکل جنبش عهدالله عراق در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جهاد تبیین پرداخت و گفت: خواص و نخبگان جامعه در عرصه روشنگری و تبیین واقعیتها وظیفهای سنگین بر عهده دارند و نباید نسبت به این مسئولیت مهم غفلت کنند.
وی افزود: تبیین دستاوردها و پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوعاتی است که همواره مورد تأکید رهبر شهید بوده و در شرایط فعلی نیز نیازمند توجه ویژه و جدی است.
الحیدری ادامه داد: بیان واقعیتهای موجود و معرفی ظرفیتها و موفقیتهای کشور میتواند در تقویت امید اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: پرداختن به اختلافات و برجستهسازی مسائل تفرقهانگیز در مقطع فعلی نه تنها کمکی به حل مسائل نمیکند بلکه در راستای خواستهها و اهداف دشمنان قرار میگیرد.
امت اسلامی به وحدت نیاز دارد
الحیدری همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در میان نیروهای مؤمن و جریانهای فعال فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: انسجام امت اسلامی از مهمترین الزامات تحقق اهداف بزرگ دینی و تمدنی به شمار میرود.
وی افزود: جریان زمینهسازی ظهور حضرت ولی عصر (عج) بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همافزایی و پرهیز از اختلافات است و همه ظرفیتهای مؤمنانه باید در این مسیر به کار گرفته شود.
دبیرکل جنبش عهدالله عراق با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره توجه به حضرت ولی عصر (عج) اظهار کرد: در پیامها و رهنمودهای ایشان همواره بر توجه قلبی و عملی به امام زمان (عج) و دعا برای تعجیل در فرج آن حضرت تأکید شده است.
وی افزود: این توصیهها نشاندهنده جایگاه مهم ارتباط معنوی جامعه اسلامی با حضرت حجت (عج) و نقش آن در حرکت امت اسلامی به سوی تحقق آرمانهای الهی است.
دوازدهمین نشست فعالان میدانی و اجتماعات استان قم در ادامه سلسله نشستهای «بعثت امت» و همزمان با ایام دهه ولایت، با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.
