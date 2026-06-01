زارع: «عهدواره محله پای کار ایران» فراتر از یک رویداد نمادین است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اجرای «عهدواره محله پای کار ایران» و ظرفیت‌های این رویداد برای تقویت زیرساخت‌های اجتماعی استان اظهار کرد: عهدواره محله پای کار ایران، فراتر از یک رویداد نمادین، یک حرکت استراتژیک برای ساماندهی به توانمندی‌های بومی است. ما در این مسیر، مشارکت‌های پراکنده ساکنان محلات را در قالب یک ساختار هدفمند و رقابتی، به انسجام اجتماعیِ پایدار تبدیل می‌کنیم.

وی با تشریح جامعیت این طرح افزود: این عهدواره در ۱۰ محور کلیدی و تخصصی در تمامی محلات استان عملیاتی می‌شود که طیف گسترده‌ای از نیازهای جامعه را پوشش می‌دهد؛ از موضوعات زیربنایی مانند نظم، امنیت و ایمنی محلات گرفته تا فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف بهینه و صرفه‌جویی، همگی در این ۱۰ محور دیده شده‌اند.

زارع در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به تقویت ارکان هویتی و سلامت جامعه اشاره کرد و گفت: تمرکز ویژه ما در این رویداد بر محورهای هویت و انسجام ملی و همچنین ارتقای سلامت روانی و اجتماعی ساکنان است. افزون بر این، با توجه به شرایط روز، محور تاب‌آوری اقتصادی و سایر اولویت‌های مبتلابه اجتماعی نیز به‌طور دقیق در فرآیند تحلیل و الگوسازی اقدامات محلات لحاظ شده است.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد به دنبال آن است که با شناسایی و تقدیر از اقدامات خلاقانه مردم، محله‌ها را از محیط‌هایی منفعل به کانون‌های فعالِ تولید امنیت و نشاط اجتماعی بدل کند.

سیدمحمد بطحایی معاون وزیر و رئیس سازمان اجتماعی کشور نیز ضمن استقبال از جامعیت رویکرد این عهدواره، بر ضرورتِ پشتیبانی از ایده‌های نوآورانه مردم در سطح محلات که منجر به افزایش تاب‌آوری در برابر تهدیدات مختلف می‌شود، تأکید کرد.