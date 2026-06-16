به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری سه شنبه شب در نشست شورای راهبری مدیریت محلهمحور که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، بر ضرورت تغییر ریلگذاری فعالیتهای اجتماعی به سمت رویکردهای مردمی تأکید کرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با اشاره به سیاستهای ابلاغی رئیسجمهور ، مبنی بر اهمیت توجه ویژه به محلات، اظهار کرد: دکتر پزشکیان همواره بر این نکته کلیدی تأکید دارند که«مردمیسازی اداره امور و توجه به ظرفیتهای محلی، کلید اصلی حل چالشهای اجتماعی است؛ ما باید با میدان دادن به مردم و نخبگان محلی، مسیر توسعه را از درون محلات هموار کنیم.» ما نیز در استان با تکیه بر این نگاه و تأکیدات ویژه استاندار ، تقویت محلات را به عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار قرار دادهایم.
«عهدواره محله پایکار ایران»؛ از حافظه شفاهی تا الگوی عملیاتی
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر در ادامه از اجرای طرح استانی عهدواره محله پایکار ایران» خبر داد و گفت: هدف ما از این عهدواره، صرفاً برگزاری یک رویداد نیست؛ بلکه قصد داریم اقدامات خلاقانه، نوآورانه و مؤثر در محلات را از حافظه شفاهی افراد خارج کرده و به یک الگوی مستند و قابلتعمیم تبدیل کنیم.
وی گفت: معتقدیم بسیاری از گرههای محلی توسط خود مردم گشوده میشود و اشتراکگذاری این تجربهها میتواند انگیزهای برای سایر محلات باشد تا با همافزایی، شاهد افزایش همبستگی اجتماعی و پیشرفت عینی در سطح استان باشیم.
اکبری همچنین با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی افزود: دستگاههای اجرایی میتوانند با معرفی عهدواره به جامعه هدف خود، زمینه حضور حداکثری فعالان مردمی را فراهم کنند.
دعوت عمومی از فعالان محلی
وی ضمن دعوت از تمامی کنشگران این عرصه، تصریح کرد: از همه کنشگران، سازمانهای مردمنهاد، گروههای جهادی، اعضای شوراهای پیشرفت محله و تمام کسانی که در گوشه و کنار استان، آستین همت بالا زدهاند و فعالیتهای موثری داشتهاند، دعوت میکنیم تا با ثبت اقدامات خود در سامانه عهدواره و پیوستن به کانال عهدواره ما را در مسیر اجرای هر چه بهتر این طرح یاری کنند.
پیشتازی شهرستانهای دیر و عسلویه
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر در پایان با اشاره به آمار مشارکتها خاطرنشان کرد: فعالان اجتماعی در شهرستانهای «دیر» و «عسلویه» در ثبت اقدامات از سایر شهرستانها پیشی گرفتهاند که این اهتمامِ آنان قابل تقدیر است.
وی گفت: امیدواریم فعالان اجتماعی سایر شهرستانها نیز با شتاب بیشتری به کاروان «محله پایکار ایران» بپیوندند تا شاهد شکوفایی ظرفیتهای مغفولمانده در تمامی محلات استان باشیم.
وی ادامه داد: پس از اتمام مهلت ثبت اقدامات در محله های استان فرایند داوری و انتخاب اقدامات برتر در محورهای ده گانه، این اقدامات مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت.
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